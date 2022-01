CATANIA – È stato annunciato questa mattina dal vicario generale di Catania il nome del nuovo arcivescovo di Catania: si tratta del pugliese Luigi Renna, attuale vescovo di Cerignola.

55 anni, Renna è nato a Corato, in provincia di Bari, e in questo momento è il vescovo di Cerignola, in Puglia. È Presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana.