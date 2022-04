Misterbianco: installato un defibrillatore in piazza Berlinguer

MISTERBIANCO (CT) – Con una semplice cerimonia ed una dimostrazione pratica sull’uso è stato installato a piazza Berlinguer un defibrillatore che in particolari momenti è indispensabile per salvare la vita di chi in quel momento sta male.

Il dispositivo elettromedicale è stato acquistato grazie ai fondi raccolti lo scorso 9 gennaio nel corso di una manifestazione al Nelson Mandela che sono stati donati all’associazione “Il cuore di Raffaele” che da diverso tempo si occupa di installare defibrillatori sul territorio. Dario vellini

“Si tratta di uno strumento salva vita importante – ha dichiarato il sindaco Corsaro – la cui installazione deve essere incrementata sul territorio comunale. Siamo grati a Dario Vellini presidente edell’associazione “L’Angelo Federico Onlus” i suoi collaboratori che si sono prodigati – ha concluso Corsaro – per questa prima installazione ed a chi ha donato per acquistare un dispositivo sanitario così indispensabile in alcuni momenti.”

Alla cerimonia, preceduta dalla esercitazione sull’uso del defibrillatore da parte dell’associazione FirstAid e la collaborazione dell’ente AssoFormatori hanno preso parte oltre al sindaco Marco Corsaro e l’assessore Marina Virgillito, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie ed i consiglieri comunali Valentina Bonaccorso, Cristian Drago, Antonella Rapisarda, Gianfranco Nicotra ed il presidente della Pro Loco Santina Gambino.