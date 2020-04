S. G. La Punta, cerca di colpire un agente con un blocca-pedali: arrestato

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Nella giornata di sabato 18 aprile u.s. la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di P. S., catanese, classe 69, resosi responsabile dei reati di resistenza, violenza e lesioni a P.U.

In particolare, alle ore 19:15 un poliziotto in forza all’UPGSP, libero dal servizio, si trovava presso il supermercato Eurospin di San Giovanni La Punta allorquando notava una guardia particolare giurata litigare animatamente con un cliente; al fine di evitare che la situazione degenerasse, il poliziotto, dopo essersi qualificato, si avvicinava all’avventore per ricondurlo alla calma ma questi, per tutta risposta, dapprima iniziava ad ingiuriarlo e successivamente lo colpiva allo stinco con un carrello della spesa.

Dopodiché l’uomo si dirigeva verso la sua automobile, ove prelevava un blocca pedali “Bullock” con cui cercava di colpire l’operatore di Polizia; quest’ultimo, tuttavia, a seguito di una breve colluttazione, riusciva ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto. Pertanto, l’uomo veniva condotto in Questura e, dopo la redazione degli atti di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.