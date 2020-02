A Santa Maria di Licodia e a Mussomeli famiglie in quarantena in via precauzionale

SICILIA – Quattro persone di Mussomeli (CL) tornate da Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, paese dove si è registrato un decesso per Coronavirus, si trovano in isolamento volontario nelle loro abitazioni. Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo’ Euganeo. I quattro non presentano alcun sintomo, ma dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni. Intanto l’Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.

Anche nel catanese situazione analoga: a Santa Maria di Licodia un trentenne è rientrato la scorsa settimana da Codogno, uno dei centri più colpiti. Il sindaco ha emesso un’ordinanza, che invita il giovane e la sua famiglia a non lasciare la propria abitazione per 14 giorni legato a un possibile periodo di incubazione del virus nel corpo del 30enne. I 14 giorni scattano da oggi nonostante il ragazzo abbia fatto rientro giovedì nel paese etneo: il 30enne, infatti, è arrivato all’aeroporto di catania con un volo diretto da Malpensa e si è recato a Santa Maria di Licodia dove risiedono i suoi genitori oltre che tanti amici. L’uomo ha chiamato sia il 1500 che l’asp etnea nonostante non abbia alcun sintomo.