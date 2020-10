Il sindaco di Palermo invita i cittadini a scaricare l’App Immuni

SICILIA – In Sicilia non si scarica Immuni, l’app voluta dal Governo Conte per aiutare a capire se si è entrati in contatto con persone positive al Covid-19.

Se, infatti, è aumentato in questi giorni il numero dei download di Immuni in Italia, il sud resta indietro e sotto la media che si colloca attualmente al 12,5% per l’intero territorio. L’app è stata scaricata solo dall’8,8% della popolazione in Campania, dall’8,2% in Calabria, dal 7,8% in Sicilia.

Ecco perchè scendono in campo i sindaci per invitare la popolazione a scaricare l’App: oggi è arrivato anche l’appello del primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando.

Ecco il video che cha diffuso