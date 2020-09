Taomoda, al via il 18 settembre l’edizione 2020 con ospiti internazionali

TAORMINA – Un’edizione speciale, che si svolgerà dal 10 al 18 settembre a Taormina, quella ormai imminente della Taomoda Week 2020, in calendario tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana con il rinnovato patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana e Comune di Taormina. La rassegna internazionale, abbinata ai prestigiosi Tao Awards, accenderà i riflettori in un’inedita versione settembrina nell’anno in cui la moda e la cultura hanno maggiore bisogno di vetrina e occasioni di incontro a seguito della contrazione economica determinata dall’emergenza sanitaria.

Dalla Sicilia e da una rassegna dalla conclamata tradizione e rilevanza, pertanto prende avvio il significativo segnale di una ripartenza a sostegno di un Paese che vuol mantenere operoso il suo brand più importante, ovvero il Made in Italy.

E’ questo, infatti, il momento in cui i big della moda fanno leva sulla tutela del prestigio del Made in Italy, mentre alla new generation dei designer spetta scrivere una nuova pagina, quella del presente per assicurarsi un futuro migliore.

Così quest’anno la Taomoda Week ha scelto di rinnovarsi pure nel suo significato di “Grande Evento”, scegliendo di supportare uno dei brand facenti parte del progetto “Together for Tomorrow” promosso da CNMI assieme a Camera Moda Fashion Trust.

“E’ un momento storico assai difficile, in cui bisogna andare avanti con coraggio e intelligenza, senza alcuna supponenza ma al contrario tendendo la mano con spirito di aggregazione” – afferma Agata Patrizia Saccone, Presidente di Taomoda – “Avremmo potuto decidere di saltare l’edizione in programma, quest’anno slittata da luglio a settembre, ma abbiamo scelto di fronteggiare le difficoltà con l’auspicio di un ritorno in tempi brevi alla serenità minata dalla pandemia”.

Sabato 12 settembre 2020 la magnifica cornice del Teatro Antico di Taormina ospiterà il Gala, l’evento internazionale glamour più atteso del Sud Italia, presentato dalla giornalista di LA7 Cinzia Malvini, con la consegna degli ambiti Tao Awards, come già nelle precedenti edizioni, a personaggi illustri del mondo della moda, dell’imprenditoria, del giornalismo, della cultura, della musica, della televisione. I nomi saranno rivelati nel corso della conferenza stampa in programma l’8 settembre a Taormina, nel terrazzo attico del nobiliare Palazzo Calanna-La Baronessa.

Un’anteprima: tra i protagonisti, direttamente da Parigi l’haute couture sfilerà sul palcoscenico di TAOMODA nella notte dei TAO AWARDS con lo stilista Antonio Grimaldi, vincitore del Tao Award 2020 per la Moda Haute Couture, che farà sfilare in presenza la sua collezione Couture Autunno Inverno 2020-21 Ælektra, presentata lo scorso luglio sulla piattaforma digitale Fédération de la Haute Couture et de la Mode attraverso un fashion film interpretato e diretto da Asia Argento.