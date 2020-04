Un migliaio di mascherine donate all’assessorato alle infrastrutture. Falcone: “le distribuiremo anche nei cantieri”

SICILIA – “Vogliamo esprimere gratitudine a nome del Governo Musumeci le Officine Ortopediche Leonardi di Acireale per aver donato al nostro Assessorato un migliaio di mascherine utili per proteggersi dal coronavirus. Tali preziosi strumenti verranno distribuiti al personale degli uffici, ma anche ai cantieri sparsi per l’Isola che ne faranno richiesta”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della donazione compiuta dall’azienda acese. “Oggi riceviamo un piccolo gesto che però, in un momento che rimane di assoluta emergenza per tutti, assume un grande significato di rafforzamento del valore dei gesti di solidarietà, rendendo per impiegati e lavoratori un po’ più facile prepararsi al ritorno alla normalità”, conclude Falcone.