SAN GREGORIO (CT) – “Non voglio andare via da casa mia”.

Lo dice ai nostri microfoni Manuela, una dolce 40enne che sta combattendo una battaglia per riuscire a comprare la casa dove per adesso paga l’affitto. La casa è stata messa all’asta dalla banca.

Ma questa casa è perfetta per Manuela, affetta da sclerosi multipla e che ha adattato l’appartamento alle sue esigenze.

È lei stessa a raccontarci la sua storia.

Su Gofundme una raccolta fondi promossa da lei e da chi le vuole bene.