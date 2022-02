Aba Catania, l’artista cubano Tonel si racconta agli allievi

L’incontro con l’artista cubano, le cui opere sono in mostra a Catania, si svolgerà la mattina di venerdì 25 febbraio nell’aula magna della sede di via Franchetti dell’Accademia di Belle Arti ed è stato organizzato dal corso di Nuovi Linguaggi della Pittura di Aba Catania

Antonio Eligio Fernández, artista cubano universalmente conosciuto come Tonel, sarà protagonista di un incontro con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania che si svolgerà venerdì 25 febbraio a partire dalle 11 nell’aula magna Nunzio Sciavarrello della sede di via Franchetti.

Oltre a Tonel, che è artista visivo, scrittore, critico d’arte e curatore, all’appuntamento culturale – che sarà aperto dalla prodirettore di Aba Catania Ambra Stazzone, docente di Storia dell’Arte contemporanea -, interverranno Marcella Barone e Gianluca Lombardo, professori del corso di Nuovi Linguaggi della Pittura dell’Accademia, Massimo Ligreggi, come Giulia Papa dell’omonima Galleria catanese, e Fabrice Bernasconi Borzì, cultore del Corso, artista e allestitore.

L’occasione dell’incontro con Tonel è stata data dalla personale dell’artista, dal titolo “Between the moon and a golf ball” a cura di Giacomo Zaza, in corso a Catania appunto nella Galleria Massimo Ligreggi.

Tonel ha 63 anni, vive a Vancouver, in Canada, dove insegna disegno e pittura nella locale università, ed è stato definito “un esploratore viscerale che si avventura in territori che sono tabù nell’arte, fissando il suo sguardo su momenti quotidiani e insignificanti”.

Le sue opere fanno parte di importanti collezioni quali quelle del Museo Nazionale di Belle Arti dell’Avana, a Cuba, del Ludwig Forum für Internationale Kunst di Aachen, Germania, del Van Reekum Museum di Apeldoorn, Paesi Bassi, della Daros Collection di Zurigo, Svizzera, del Dipartimento di Belle Arti della Northumbria University di Newcastle upon Tyne,in Gran Bretagna . E, negli Stati uniti d’America, della Lehigh University Art Galleries di Bethlehem, Pennsylvania, dell’Arizona State University Museum di Tempe, del Museum of Art, di Fort Lauderdale, Florida e del Jack S. Blanton Museum of Art dell’Università del Texas, ad Austin.