Castello Ursino, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini protagonisti del progetto “Un bellissimo novembre”

Una serata tra teatro, letteratura e vini poetici. Tra le pagine intense del romanzo Un bellissimo novembre di Ercole Patti e i corposi vini etnei di Cantine Al-Cantàra. Martedì 21 settembre alle ore 18.30, al Castello Ursino di Catania, Artelè presenta il progetto dedicato allo scrittore catanese e ideato dall’Associazione Città Teatro e l’Istituto di Storia per lo Spettacolo Siciliano, con il patrocinio del Comune di Catania. A recitare brani del romanzo che racchiude l’amore proibito tra il giovane Nino e la zia, saranno due protagonisti d’eccezione: Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. La splendida coppia del teatro italiano darà vita a uno spettacolo intenso e fascinoso a partire dai racconti sui riti dell’autunno, della vendemmia, della caccia nonché sulla scoppiettante Catania del tempo e le graffiante cronache cinematografiche su Liz Taylor e Richard Burton. E come sottofondo, ci saranno le musiche d’epoca.

Durante la serata, interverranno la professoressa Sarah Zappulla Muscarà e l’imprenditore Pucci Giuffrida. L’appuntamento, cui parteciperà anche l’assessora alla Cultura Barbara Mirabella, sarà anche l’occasione per parlare della monumentale opera omnia Ercole Patti – Tutte le opere, curata da Sarah Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla ed edita da La nave di Teseo. Alla fine, con il brindisi con i vini di Cantine Al-Cantàra in quel luogo carico di storia e cultura che è il maniero federiciano, si concluderà l’evento dedicato a Ercole Patti. Un nuovo e interessante appuntamento che va a inserirsi nel vasto percorso di valorizzazione della memoria e dei grandi scrittori siciliani da sempre al centro dell’attività dell’Associazione Città Teatro e dell’Istituto di Storia per lo Spettacolo Siciliano.