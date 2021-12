Catania Book Festival: svelate le date dell’edizione 2022

A poche ore dall’annuncio delle nuove date del Salone del Libro di Torino, arriva anche quello relativo alla prossima edizione del Catania Book Festival, che si svolgerà dal 27 al 29 maggio 2022. E una novità…

Dopo essersi lasciati alle spalle un’edizione da record (più di 3000 partecipanti, con oltre 35 tra incontri ed eventi), la squadra del Catania Book Festival si proietta al 2022 annunciando le date e una novità importante.

Dalla prossima edizione, che si terrà dal 27 al 29 maggio 2022, il Catania Book Festival diventa “grande” e guarda al resto del mondo.

“Già in passato abbiamo avuto ospiti di ogni nazionalità, ma anche chi segue il nostro Festival viene dalle più diverse parti d’Italia, per non parlare dei turisti.

Quest’anno andremo oltre! In vista del 2022 il Festival diventa Fiera Internazionale del Libro e della Cultura. Può considerarsi una piccola anticipazione del programma al quale stiamo lavorando.” -commenta Simone Dei Pieri, direttore del Catania Book Festival.

Altre novità in arrivo verranno annunciate tramite i canali ufficiali del Festival.