Catania, domani alla villa Bellini Mario Venuti. Sabato 26 Colapesce e Dimartino

CATANIA – Cresce l’attesa per i due appuntamenti live che concluderanno l’edizione 2020 del Festival Sotto il Vulcano: nel mese di settembre sarà il suggestivo Giardino Bellini ad ospitare la Sicilia nelle sue sfumature pop con due rappresentanti Siciliani della musica Indie COLAPESCE e DIMARTINO (sabato 26 settembre, ore 21.00) e l’eleganza senza tempo del cantautore MARIO VENUTI, questo venerdì 18 settembre alle ore 21,00.

Gli attesi concerti rientrano nella programmazione del Catania Summer Fest 2020 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, saranno realizzati in sicurezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e di governo.

Si rinnova la sinergia con l’Università degli Studi di Catania in occasione dei concerti alla Villa Bellini di Catania di Mario Venuti (venerdì 18 settembre, ore 21.00) e ColapesceDimartino (sabato 26 settembre, ore 21.00): gli studenti iscritti all’Ateneo catanese nonché il personale universitario potranno acquistare il biglietto del concerto ad un prezzo riservato di €20,00 (inclusa prevendita).

Sarà possibile acquistare il ticket ridotto:

On line – Sul sito www.puntoeacapo.uno presentando al botteghino del concerto la ricevuta d’acquisto unitamente a copia del tesserino di appartenenza all’Università o, per i docenti e il personale impiegato, altro documento attestante l’esistenza del rapporto professionale con l’Università di Catania.

– Sul sito www.puntoeacapo.uno presentando al botteghino del concerto la ricevuta d’acquisto unitamente a copia del tesserino di appartenenza all’Università o, per i docenti e il personale impiegato, altro documento attestante l’esistenza del rapporto professionale con l’Università di Catania. Il giorno del concerto al botteghino – Dalle ore 18.00, esibendo copia del tesserino di appartenenza all’Università o, per i docenti e il personale impiegato, altro documento attestante l’esistenza del rapporto professionale con l’Università di Catania.

MARIO VENUTI

CATANIA 18 SETTEMBRE

Villa Bellini, ore 21.00 // Catania Summer Fest – Festival Sotto il Vulcano

Un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni.

Un’occasione per andare oltre il concerto e per conoscere il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”.

Certi artisti hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per scrivere, e così Mario, per far suonare e raccontare il suo mondo sale sul palco a disegnare tre decenni di carriera, tre decenni di musica italiana, cantando i suoi pezzi storici e i nuovi successi.

Ad accompagnare sul palco il cantautore siciliano saranno Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso.

A maggio del 2019 il suo 10° album di Mario Venuti SOYUZ 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”.

A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali.

Il concerto del 18 settembre alla Villa Bellini di Catania rientra nella programmazione di Catania Summer Fest, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e nell’ambito del Festival Sotto il Vulcano 2020 a cura di Sopra La Panca.

COLAPESCEDIMARTINO

CATANIA SABATO 26 SETTEMBRE

Villa Bellini, ore 21.00 // Catania Summer Fest – Festival Sotto il Vulcano

Il duo COLAPESCEDIMARTINO vince il #PREMIOPIMI2020 come Migliori Artisti Indipendenti dell’anno «per aver dimostrato che è possibile strizzare l’occhio alla leggerezza e all’immediatezza del cosiddetto It.pop – afferma il comitato organizzativo del MEI – senza rinnegare l’intensità testuale del cantautorato “alto” né le trame musicali ricercate e intriganti».

Dopo lo spostamento, dovuto all’epidemia di Covid-19, delle date del tour teatrale previsto per la primavera del 2020, quest’estate Colapesce e Dimartino non avrebbero dovuto girare. L’idea iniziale era quella di attendere e aspettare tempi migliori, ma con il passare delle settimane si è fatta strada l’idea di provare a mettere insieme uno spettacolo nuovo, diverso da quello che avrebbero dovuto portare nei teatri, e che in qualche modo marcasse il tempo particolare che stiamo vivendo.

D’altronde “I Mortali” è un disco che fin dal titolo vuole celebrare la vita e che nasce proprio da un bisogno reale di condivisione lontano dall’uso “social” che normalmente si fa di quella parola, e forse tornare sul palco in questa estate così diversa da tutte le altre acquista un significato speciale. Per l’occasione i brani che compongono la scaletta de “I Mortali” saranno presentati in una nuova versione, ancora diversa da quella del fortunato disco che sta ottenendo i favori delle critica e del pubblico, trainato dal singolo “Luna Araba” con Carmen Consoli – dal grande AirPlay radiofonico – e affiancati da alcuni classici del repertorio solista di Colapesce e Dimartino (anche questi riarrangiati per l’occasione). Con loro sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore KWSK Ningia, per uno spettacolo che vuole essere sia musicalmente ricco (ognuno dei protagonisti avrà postazioni in cui suonerà diversi strumenti) che minimale e diretto.

Colapesce e Dimartino. Lorenzo e Antonio. Due amici. Due scrittori di canzoni. Due dei migliori cantautori della nuova generazione, finalmente insieme per un disco di inediti realizzato interamente a quattro mani, nel solco delle grandi collaborazioni della musica d’autore italiana.



Quelli di Antonio e Lorenzo sono due percorsi umani e artistici ricchi di analogie e parallelismi: hanno iniziato a fare musica prima in band e poi da solisti nello stesso esatto momento storico e nello stesso luogo (la Sicilia). Nel 2020 entrambi taglieranno il traguardo dei dieci anni di carriera e lo faranno nel migliore dei modi, con un disco nuovo composto da sole canzoni inedite che arriverà nei primi mesi del prossimo anno e con il primo vero e proprio tour teatrale della loro carriera.

Le loro strade si sono incrociate tantissime volte: sul palco, dove hanno condiviso concerti, e anche fuori grazie al profondo rapporto di amicizia che li lega. Insieme hanno anche formato un collaudato dream team autoriale, firmando canzoni tra gli altri per Emma, Luca Carboni, Malika Ayane, Irene Grandi. Recentemente hanno scritto anche Lo stretto necessario, di Levante feat. Carmen Consoli, uno dei successi radiofonici dell’estate 2019 e Bravi a cadere, il singolo portante di “Persona”, l’album di Marracash in vetta a tutte le classifiche.

Quello di Colapesce e Dimartino è un vero e proprio disco-tour evento esclusivo e sul palco porteranno dal vivo, oltre che i nuovi brani, anche il loro repertorio storico che verrà completamente riarrangiato.