Catania. Parte oggi la terza edizione del Catania Book Festival

Al via la fiera internazionale del libro e della cultura che si tiene al complesso fieristico de “Le Ciminiere” di viale Africa dal 6 all’8 maggio 2022, e che quest’anno conta oltre ottanta eventi.

La prima giornata di Festival – l’evento diretto da Simone Dei Pieri e organizzato da uno staff under 30- seguirà soprattutto il filo delle “storie della realtà” con Marco Bova e il suo saggio su “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato” (ore 20,15- Sala Nettuno), e con l’avvocato Chiara Di Maria che presenterà in anteprima il Rapporto Amnesty International Italia con Focus Afghanistan e Ucraina (ore 15,30 Sala Nettuno).

Ma ci sarà spazio anche per la letteratura popolata dai personaggi affascinanti e mai prevedibili della scrittrice catanese Elvira Seminara in “Diavoli di sabbia” (ore 10, Sala Venere), per la filosofia de “La Pura Vida” di Gianluca Gotto (ore 18,30 Sala Minerva), romanzo ispirato dall’esperienza in Costa Rica dell’autore. E per il leggero, ma mai banale, social del Merdoscopo firmato dalla blogger Isabella Premutico (ore 19,45 Sala Minerva) e del prof Matteo Saudino, curatore del canale YouTube, BarbaSophia, (ore 18, Sala Nettuno), che ci farà scoprire come “Ribellarsi con filosofia”.

All’ apertura ufficiale dei lavori, prevista alle 9, seguirà alle 10,30 in Sala Minerva,

l’incontro “Europa Creativa e Anno Europeo della Gioventù”.

Quest’anno il concept del Catania Book Festival è affidato a Mercurio, il mitologico dio messaggero, protettore dell’ eloquenza.

“A Catania si parla di libri come in tante altre città, – dice Simone Dei Pieri- ma non si parla abbastanza e con continuità di quanto pesi la narrazione e l’analisi della realtà che ci offre la buona letteratura e la buona saggistica. Ecco, noi vogliamo fare la differenza su questo. Per esempio unendo il dibattito e una Fiera di editori indipendenti. Avremo espositori piccoli ma di alta qualità”.

La giornata di oggi prevede moltissimi eventi con scrittori, studiosi ed esperti.

Il programma si trova qui