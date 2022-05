Catania, Rappresentazioni classiche, Preistoria nel territorio catanese e presentazione del libro “Agata rubata” le prossime iniziative di BCsicilia

Nell’ambito del “Progetto conoscenza” la Sede di Catania di BCsicilia presenta le prossime iniziative per i mesi di maggio giugno 2022. Il programma prevede per giovedì 26 maggio alle ore 19 presso l’Officina del Viaggio via Monfalcone, 10 a Catania l’incontro “Le Rappresentazioni classiche di Siracusa 2022 raccontate da Maria Teresa Di Blasi”, mentre giovedì 9 giugno, sempre alle ore 19, presso l’Officina del Viaggio in via Monfalcone, 10 a Catania la conferenza “Alla scoperta della città antica: la Preistoria nel territorio catanese”. Infine giovedì 16 giugno alle ore 18,30 presso il Risto Arte Musa, in Via Gabriele D’Annunzio, 96 a Catania è prevista l’iniziativa “A cena con l’autore: presentazione del libro di Valerio Musumeci Agata rubata”. Per gli incontri è obbligatoria la prenotazione. Tel. 095.2292102 – 392.1095031. Email: catania@bcsicilia.it.