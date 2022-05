Catania sbarca alla Milano Design Week con Agata, la poltrona che omaggia la Proust di Mendini

Orografie, brand siciliano – con radici e showroom a Catania – presentato al fuori salone di Milano (settembre 2021), si basa sulle capacità artigianali di selezionate maestranze siciliane, al servizio dei designer, in una collezione che volge lo sguardo al futuro e alla funzionalità dei prodotti.

Fondato da Giorgia Bartolini, che ha voluto al suo fianco Vincenzo Castellana in qualità di Art Director.

Torna quest’anno al fuori salone, con un nuovo iconico prodotto che entra a far parte della collezione Orografie: la poltrona AGATA, design di Antonio Aricò.

Un percorso denso, di storia e tradizione territoriale, quello di Agata. Che miscela svariati ingredienti.

La terza festa popolare più grande al mondo – Sant’Agata – che celebra la Santa protettrice di Catania, è ora fonte di ispirazione per Aricò nel design della poltrona ideata per Orografie.

La manifattura della scultura, ridondante e ricchissima nell’ornamento, unisce la tradizione dei siti produttivi del Catanese (legno e imbottito).

La storia e narrazione di Sant’Agata sboccia insieme al tributo che – designer e Azienda – hanno voluto fare ad Alessandro Mendini e alla sua Proust, quale icona del design più ricco e ornamentale.

Nella cornice del Filologico, verrà inoltre presentata la pubblicazione che vede protagoniste le due vincitrici del workshop – Anna Maconi (parole) e Chiara Frascà (illustrazione) – nel racconto che vede 8 oggetti della prima collezione Orografie, protagonisti in mostra: Allodola /Francesco Faccin, Efesto / Elena Salmistraro, Minuti / Livia Stacchini, Segni / Lanzavecchia-Wai, T1-T2 / Martinelli-Venezia, Tavo / Giuliano-Fukuda, Trab / Standa, Triplex / Andrea Branciforti.

L’allestimento avrà come tema il racconto in un’esperienza immersiva che ha come fil-rouge il racconto, attraverso una proiezione video, narrato dalla voce di un’attrice.