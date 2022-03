Catania, Teatro Brancati. Dal 12 marzo in scena “Pandemia” di Giuseppe Dipasquale, con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis

Una commedia sul delirio di una coppia che viaggia nel tempo e che vive e subisce una declinazione beffarda della Pandemia, “giocando” dentro la sua assurda casualità. Tutto questo è Pandemia, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo che approda sabato 12 marzo (ore 21) in prima regionale al Teatro Brancati di Catania nell’ambito della Stagione del Teatro della Città. Scritta e diretta dal regista catanese Giuseppe Dipasquale, lo commedia vede in scena Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis con l’amichevole partecipazione in video di Roberto Lipari.

Si può giocare con la Pandemia, teatralmente parlando? A volere considerare in una prospettiva di lucida razionalità questa vicenda che è piombata addosso alle nostre teste si potrebbe rispondere, con tutto il paradosso del caso, “certamente sì!”

Conscio di due grandi modelli – il Diario dell’anno della peste (1722) di Daniel Defoe e Jeux de massacre (1974) di Eugene Ionesco – Giuseppe Dipasquale ha scritto questa sorta di beffardo delirio di Lui e Lei che, a partire dagli anni ’20, subiscono la Pandemia, risorgendone più volte.

Il sapore amaro del soggetto tematico non concede tuttavia allo spettacolo nessuna tristezza, nessun compiacimento fatalista che ci si aspetterebbe, ma lo tratta con una certa irridenza, con spirito comico e con tutto il necessario assurdo della situazione e del linguaggio. Prigionieri di una casa, come dell’ultimo ricovero a difesa del male che si è diffuso in tutta la città, Lui e Lei, respingono scena dopo scena i colpi della Pandemia, come in una partita a scacchi che segna sempre e solo un vincitore. Ma la loro difesa è fatta di assurda quotidianità, di ironica indifferenza, di divertente lucidità e di inconfessabile incomunicabilità. Tutto sembrerebbe decretare una impossibilità di vittoria dell’uomo contro gli effetti dell’infezione, quando un finale a sorpresa ci spiazza sul senso naturale della vita restituendoci fiducia e speranza anche nei confronti della morte che ha finalmente raggiunto la sua estrema ordinarietà.

Pandemia

Testo e regia di Giuseppe Dipasquale

con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis

e l’amichevole partecipazione video di Roberto Lipari

Teatro Brancati, via Sabotino, 2 – Catania

Sabato 12 marzo ore 21

Domenica 13 marzo ore 17.30

Venerdì 18 marzo ore 21

Sabato 19 marzo ore 17.30

Biglietto 20 euro (15 ridotto)