A Cefalù il Buskers Festival Christmas Edition

CEFALÙ – Quando l’atmosfera fatata del Natale incontra il teatro di strada, nasce: “Cefalù Buskers Festival Christmas Edition”, la rassegna di teatro di strada, che si terrà il prossimo 26 e 27 dicembre nell’ambito del cartellone di spettacoli natalizi, promossi dall’assessorato al turismo, eventi di richiamo e attività produttive del comune di Cefalù, diretto da Simone Lazzara.

Dopo il successo della prima edizione, si replica con nuove ed esilaranti esibizioni ricche di emozione e creatività, organizzate dall’associazione Kiklos in collaborazione con il comune, con una mission ben precisa: “valorizzare la figura dell’artista di strada e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le bellezze storiche, naturalistiche e le suggestioni di un territorio meraviglioso.

Per due giorni i riflettori saranno puntati sui più grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale del teatro di strada, grazie alla preziosa direzione artistica di Mario Barnaba, presidente dell’associazione Kiklos nonché, responsabile nazionale del FNAS- Federazione Nazionale Arte Strada.

“Siamo contenti per come la città e i turisti presenti hanno accolto con entusiasmo il clima natalizio che si respira per le strade del borgo – spiega l’assessore Lazzara – è una start-up, stiamo lavorando sinergicamente con le categorie con l’intento di destagionalizzare gli eventi, finora confinati soprattutto al periodo estivo, dimostrando che Cefalù è bella e offre tante iniziative interessanti e di sviluppo economico per il territorio, 365 giorni l’anno”.

Giocoleria musica ed equilibrismo faranno il giro del centro storico a partire dalle 16:00 del giorno di Santo Stefano, con 3 spettacoli: dalle 16:00 alle 18:45 il “Circo Equilibrato” in piazza Purgatorio, e dalle 17:00 alle 19:30, “Lo sgruscio di Natale”, una favola natalizia che si rifà al “Cantico di Natale” di Charles Dickens, riadattata da una compagnia di Palermo. Tre gli attori in scena lungo via Corte dei Miracoli, Marcella Vaccarino, Antonio Puccia e Gabriella D’Anci. A concludere il trittico, Mr. Sardella Show, con vere e proprie incursioni tra il pubblico, in via porta terra a partire dalle 18:00.

“Vogliamo far divertire ed emozionare il pubblico del “Cefalù Buskers Festival Christmas Edition” – spiega Mario Barnaba – nel perfetto stile del teatro di strada, cercando di coinvolgere tutta la città che deve ritrovarsi insieme, passando con grande disinvoltura, da uno spettacolo all’altro, senza che ci siano repliche perché ogni serata è unica”.

Note più colorate e sonore per la serata del 27 che sarà aperta dalla street band dei “Kimolia band” che porterà la loro allegria e musica, con un repertorio vario, che toccherà anche le più belle melodie natalizie, girovagando per le vie del centro storico. Da qui si passerà al secondo spettacolo, in programma alle 17:00, con Gianmarco Amato, attore e giocoliere, che si esibirà nel suo spettacolo “Ci vuole calma” in piazza Purgatorio. Alle 17:45 in via porta terra, un’altra guest star, Peppino Marabito, attore, giocoliere e fantasista che si esibirà a tutto tondo, con incredibili colpi di scena.

Inizia dunque il conto alla rovescia per entrare nel vivo non solo del Natale, oramai alle porte, ma per vivere un’esperienza unica, con l’ambizione di portare il festival cefaludese nell’olimpo degli eventi più acclamati e apprezzati dell’Isola.