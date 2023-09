Commissione bilaterale contro il Femminicidio sul red carpet a Venezia

La Commissione bilaterale contro il Femminicidoo tira le somme dopo la due giorni della Mostra del Cinema di Venezia.

La senatrice siciliana Daniela Ternullo di forza Italia evidenzia alcuni aspetti in particolare.

“Una due gironi intensa e carica di emozioni- racconta- in cui insieme alla Commissione bicamerale contro il Femminicidio, abbiamo acceso i riflettori su un dramma che purtroppo ogni giorno continua a mietere vittime. Abbiamo anche visitato il Centro antiviolenza di Mestre, una realtà che merita di essere supportata con fermezza e determinazione. Dal Red carpet abbiamo lanciato un messaggio chiaro e adesso, in Commissione, continueremo a lavorare affinché si possa davvero fare un passo avanti per eliminare qualsiasi forma di violenza psicologica, un passo avanti per ogni forma di stereotipo, un passo avanti per la libertà delle donne. Dedico la passerella finale a Marisa Leo, alla sua famiglia e soprattutto a sua figlia, una bambina di 4 anni. Conoscevo Marisa, una donna irreprensibile, nella vita e sul lavoro. Impegnata attivamente anche per la difesa dei diritti delle donne”.