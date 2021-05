Cultura: riaprono i musei comunali a Catania

CATANIA – Con la Sicilia in zona gialla riaprono al pubblico i musei e siti culturali del Comune.

Il calendario messo a punto dalla direzione Cultura, nel rispetto delle norme anticovid, prevede ingressi contingentati dal lunedì al venerdì e, per il Museo civico Castello Ursino, visite anche il sabato e la domenica con prenotazione obbligatoria. In occasione, inoltre, della giornata internazionale dei musei del 18 maggio, il Comune di Catania aprirà in maniera virtuale le porte del maniero di piazza Federico di Svevia con due contributi video visionabili sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura.



Palazzo della Cultura, dalle 9 alle 19; Galleria d’Arte Moderna, dalle 9 alle 19; Mediateca Comunale via Antonino di Sangiuliano, dalle 8,30 alle 13,30; Biblioteca di via Passo Gravina, dalle 8,30 alle 19,15; Archivio Storico Comunale, dalle 9 alle 13; Castello Ursino, dalle 9 alle 19, con possibilità di visite anche il sabato e la domenica con prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno 24 ore prima tramite email all’indirizzo Questi i nuovi orari dei siti comunali:Palazzo della Cultura, dalle 9 alle 19; Galleria d’Arte Moderna, dalle 9 alle 19; Mediateca Comunale via Antonino di Sangiuliano, dalle 8,30 alle 13,30; Biblioteca di via Passo Gravina, dalle 8,30 alle 19,15; Archivio Storico Comunale, dalle 9 alle 13; Castello Ursino, dalle 9 alle 19, con possibilità di visite anche il sabato e la domenica con prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno 24 ore prima tramite email all’indirizzo museocivico.castelloursino@comune.catania.it , o telefonata al numero 095/345830.

I Musei Belliniano ed Emilio Greco e la Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena resteranno chiusi al pubblico per lavori di ristrutturazione.