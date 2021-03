DentroLaNotizia #91 – “Dona per l’Arte”, l’iniziativa per la tutela dei beni culturali

Come tutelare i nostri beni culturali? Giovanna Comes, portavoce dei restauratori della CNA di Catania, ci parla dell’iniziativa “Dona per l’Arte”, nata appunto a questo scopo!

Attraverso quella che sarà una piattaforma di crowfunding si cercherà di coinvolgere imprenditori, privati cittadini e altre realtà in un processo di conservazione, restauro e tutela dei beni più a rischio del nostro territorio.

Come è nata l’idea di questo progetto, è una vera e propria necessità – data magari anche dalla mancanze di altri soggetti che si dovrebbero occupare “almeno sulla carta” di questi beni culturali a rischio?

E ancora, con quali modalità si avvierà quest’iniziativa, e quali opere nello specifico si occuperà di tutelare?

La risposta a queste, e numerose altre domande nella nostra 91°esima puntata di #DentroLaNotizia!

⌚ Seguiteci questa sera in prima visione ore 20.00! Sulla nostra WebTv, sui canali social Facebook, Youtube e IGTV! 📌