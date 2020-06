Libri per bambini donati alla Chirurgia pediatrica di Nesima

CATANIA – Alla presenza del direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, del direttore sanitario, Giuseppe Giammanco e del direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica, Sebastiano Cacciaguerra, lo staff del “Catania Book Festival” ha donato nella giornata di ieri numerosi libri per i piccoli degenti del nosocomio di via Palermo.

“Abbiamo voluto dare un contributo – ha detto Simone Dei Pieri, direttore del Catania Book Festival – per arricchire le giornate dei bambini che sono ricoverati qui e che, specialmente durante quest’epidemia, hanno ancora più difficoltà ad uscire e giocare. Il libro è un’occasione per esplorare interi mondi in poche pagine e, cosa ancora più importante, avvicina i bambini alla lettura, allargando i loro orizzonti e contribuendo attivamente alla loro crescita”.

Alla donazione hanno contribuito le Librerie Mondadori Bookstore Piazza Roma, Vicolo Stretto e Prampolini.

“Associare la lettura al ricovero, per i bambini che sono destinati a trascorrere alcuni giorni in ospedale, lontano dal proprio ambiente e dai loro affetti, è un’idea davvero apprezzabile. Ringrazio gli organizzatori e spero che ci saranno ulteriori occasioni per ripetere l’iniziativa”.