Maggio dei libri 2020: aperte le candidature per l’edizione web del Comune

CATANIA – #scopriresestessi, #scoprireglialtri, #scoprireilmondo: sono questi i tre filoni tematici del Maggio dei libri 2020, campagna nazionale di lettura che il comune di Catania promuove anche quest’anno ma nella speciale edizione web per l’emergenza coronavirus. L’iniziativa, ideata e sostenuta dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dei beni e delle attività culturali, nel suo decimo anno di vita ha potenziato la funzione che consente l’inserimento di eventi web. Spazio quindi per appuntamenti, attività, occasioni di lettura coinvolgenti e originali da condividere online nel periodo che, apertosi con la giornata del libro del 23 aprile, si protrarrà sino al 31 maggio.

L’assessorato alla Cultura, retto da Barbara Mirabella, è al lavoro con la direzione guidata da Paolo Di Caro per organizzare un calendario aperto a tutti, anche con più proposte di invito alla lettura. L’obiettivo è sottolineare e rafforzare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di una comunità.



Il luogo virtuale degli eventi è la pagina Facebook “Maggio dei Libri Comune di Catania”, con l’identità visiva della campagna nazionale.

La scaletta di appuntamenti conterrà le proposte dedicate ai temi della decima edizione, sviluppati in video pre-registrati in formato mp4 della durata massima di 15 minuti, che saranno inviati tramite WeTransfer agli indirizzi email: sabina.murabito@comune.catania.it, gabriella.manno@comune.catania.it, luisa.raimondi@comune.catania.it, carmela.costa@comune.catania.it.



L’avvio del Maggio dei Libri anche quest’anno ha coinciso con la giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore, che celebra gli scrittori Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, morti nella stessa data del 1616. La scheda di partecipazione e le informazioni dettagliate sulle modalità di adesione sono pubblicate nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune (link: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/default.aspx?news=75030 ).

Approfondimenti sulla campagna nazionale sono disponibili su www.ilmaggiodeilibri.it.