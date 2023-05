Palermo. Si apre la Settimana delle Culture: una collettiva in anteprima venerdì, poi l’inaugurazione sabato al Teatro Massimo. Il programma del weekend

Un concerto sulla scalinata del Teatro Massimo apre sabato la Settimana delle Culture. Numerose inaugurazioni in istituzioni e gallerie private. Fotografia e tour guidati, spettacoli e concerti. Il programma del primo weekend.

PALERMO. Preceduta da un’anteprima a Palazzo Sant’Elia, la XII Settimana delle Culture è pronta a partire: sarà un concerto sulla scalinata del Teatro Massimo ad inaugurare la nuova edizione della manifestazione che ospiterà – da s abato 13 a domenica 21 maggio – circa 160 eventi tra mostre, spettacoli, proiezioni, presentazioni e convegni. Gli eventi sono a ingresso libero, tranne alcuni spettacoli per i quali è previsto un contributo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Settimana delle Culture, presieduta da Giorgio Filippone, in collaborazione con il Comune che ha aperto numerosi siti culturali; con Città Metropolitana di Palermo, Fondazione Sicilia, Fondazione Sant’Elia, Fondazione Pietro Barbaro, Fondazione Donà delle Rose e tanti partner privati. Info e prenotazioni a cura dell’associazione culturale Kleis.

L’ANTEPRIMA. Domani (venerdì 12 maggio alle 18) si inaugura in sala delle Capriate di Palazzo Sant’Elia la grande collettiva curata da Anna Maria Ruta con Giacomo Fanale: la scelta è caduta su artisti che sperimentano linguaggi alternativi, dall’arte digitale alle installazioni. Opere di Matteo Amodei, Vincenzo Barba, Florinda Cerrito, Luigi Colajanni, Sato Crisà, Ester Di Stefano, Antonino Gaeta, Mery Grassi, Giovanna Lentini, Giuseppe Li Vigni, Cristallo Odescalchi, Vincenzo Ognibene, Umberto Signa, Franco Spena, Vittoria Spoto. La mostra, realizzata da Settimana delle Culture con il sostegno di Sicilbanca, sarà visitabile fino al 28 maggio.

Sempre venerdì, iniziano anche gli spettacoli: alle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato – uno dei partner di quest’anno dal mondo del Terzo settore – Musica e Silenzio. Viaggio tra le musiche del mondo, improvvisazioni e brani tratti da colonne sonore, film, documentari e sonorizzazioni a cura di Aurelio Fragapane e Marcello Biondolillo. Musiche di Tiersen, Sakamoto, Biondolillo, Fragapane. Contributo: 5 euro.

LA GIORNATA INAUGURALE: SABATO 13 MAGGIO . Il programma, a cui hanno aderito entusiasti enti, associazioni, fondazioni della città, musei, teatri, gallerie, band, artisti, compagnie teatrali, si aprirà ufficialmente sabato (13 maggio) alle 10.30 sulla scalinata del Teatro Massimo con i saluti istituzionali e un concerto.

Alle 17 sarà l’abbazia di Santa Maria di Altofonte a ospitare una mostra nata dall’esperienza degli Sketchcrawl/Palermo coordinati da Anna Cottone: Città d’acqua è un viaggio in 78 taccuini, colori e parole, nei luoghi dove l’acqua ha e ha avuto un ruolo culturale oltre che economico: Palermo e le torri d’acqua, Altofonte e le sorgenti, Termini tra acquedotto e terme, Cefalà Diana con il bagno arabo, Sclafani Bagni e le terme.

Da quest’anno è forte la collaborazione con le gallerie d’arte private, ed ecco quindi le prime personali: alle 18 al Centro d’arte Raffaello (via Notarbartolo 9), Detto per inciso a cura di Giuseppe Carli, mostra-collezione di 10 incisioni a punta secca di Ligabue (realizzate tra il 1960 e il 1966), otto incisioni (1922-1924) e otto disegni (1927-1945) di Carlo Carrà, tutte numerate e firmate; sempre alle 18, a palazzo Imperatore (corso V.Emanuele 484), la collettiva Decollage (im)probabili ritratti di donna e altro a cura di Ciro Salinitro, opere di Rosa Mundi (visual artist che nel palazzo ha il suo atelier), Ade, Demetrio Di Grado, Alessandra Roccasalva, Ezio Ciccarella, Michele Tombolini; alle 18.30 allo Spazio Agorà (via XII gennaio), Il colore del vento, personale di Elio Cassarà, a cura di Anna Maria Ruta. Infine, Re-immaginare la trama del mondo allo SpazioiF (via Principe di Granatelli) organizzata da Art and Act – Premio Marie Marzloff; e alle 18,30 da Giuseppe Veniero Project (piazza Cassa di Risparmio), A futura memoria, bipersonale tra pittura e scultura immaginata come un dialogo aperto tra due artisti profondamente diversi tra loro come Emilio Angelini e Danilo Maniscalco, a cura di Francesco Piazza.

Previste per tutta la Settimana, visite alla casa museo Raffaello Piraino (bellissima collezione di oltre 5mila abiti e accessori (tra cui un abito da sera di donna Franca Florio) e un migliaio di opere d’arte e arte decorativa, reperti archeologici e oggetti di design; e alla personale di Ignazio Mortellaro, Giš-gi-tug-ga, a cura di Antonio Grulli, da Francesco Pantaleone Arte contemporanea.

Sempre nella stessa giornata, alle 17 a piazzetta Granatelli, presentazione di Calvario (Romantico) 2013-2022, silloge poetica di Noemi Vuolo. Alle 17.30 alla libreria Macaione incontro tra Paolo Salom, autore del libro “Un ebreo in camicia nera” (Solferino Editore), e il giornalista Roberto Chifari.

Gli spettacoli: alle 17 alla biblioteca di Casa Professa, Musica, pittura, poesia e immagini, un progetto composito incentrato sul duo formato dal violinista Samuele Michele Cascino (che è anche pittore) e dal chitarrista Giovanni Barbetta (poeta autore della silloge, Le rime del musico). Alle 18 in sala Onu al Teatro Massimo, pianoforte a quattro mani con Rosanna Safina e Beatrice Cerami. Musiche di Schubert, Grieg, Poulenc, Cerami. Alle 18,30 all’Oratorio di san Lorenzo, recital dell’ensemble strumentale formato da ragazzi dai 7 ai 20 anni che studiano all’Accademia Erato. Alle 21 allo spazio Tre Navate dei Cantieri della Zisa, concerto dell’ensemble Le Camere dello Scirocco. E infine sempre alle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato, Opera Inside; sul podio Manrico Signorini che dirigerà 10 cantanti lirici tra terzetti, quartetti, quintetti ed arie tra le più celebri dalle opere di Mozart a Puccini. Sempre Signorini guiderà anche la corale Settima Polifonia, ospiti il duo violinistico di Genova, solisti lirici e un gruppo di danzatori, nella domenica di chiusura della manifestazione.

DOMENICA 14 MAGGIO . La giornata si aprirà con le visite guidate di BC Sicilia a Borgo Parrini e le passeggiate “sonorizzate” della cantastorie Sara Cappello sulle tracce di Franca Florio. Alle 10.30 alla biblioteca di Casa Professa, presentazione del romanzo d’esordio “Fino alle stelle” di Priscilla La Franca. Alle 11 all’ex Noviziato dei Crociferi, “Costruiamo una città” opera gioco sulle musiche di Hindemith a cura dell’APS Teatro dei Ragazzi Palermo. Contributo 5 euro.

Una mostra e due sedi diverse: alle 11 si inaugura alla Fondazione Pietro Barbaro (via Butera 24) la collettiva di fotografia “Tra street photography, sperimentalismi e Al-Artificial Intelligence” a cura di Maria Antonietta Spadaro. Fotografie dei gruppi: Scuola Stabile di Fotografia; Fotoriflettendo; Giro Mancato; Palermo Felicissima. Organizzata da Settimana delle Culture. Divisa in due sezioni, avrà un secondo capitolo dalle 17 alla Scuola internazionale di fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri della Zisa. E alle 17.30 alla galleria Almareni, a Palazzo Custos, si inaugura “Sguardi nel profondo”, personale di Raffaella Torrisi, a cura di Anna Maria Ruta.

PRESENTAZIONI E SPETTACOLI. La lunga giornata si aprirà alle 17 all’Archivio Storico con la presentazione del volume “Catania jazz 1983-2023” di Marco Spampinato. Allo stesso orario all’Ex Noviziato dei Crociferi, un affascinante e romantico spettacolo di danze storiche in costume, il Gran ballo dell’Ottocento tra commenti, curiosità e note di etichetta; a cura di A.s.d. Taniez. Contributo 5 euro. All’Oratorio di San Mercurio, “La storia … attraverso la musica”, concerto polifonico e appunti sul madrigale a cura di Maurizio Massimo Bianco. Contributo 5 euro. Alle 18.30 a La casa dei sogni, il varietà Show-lab tra teatro, musica, danza, imitatori, sosia e cabaret. Contributo 10 euro. Alle 19 all’Oratorio di Santa Cita, “Il violoncello romano” di MusicaMente. Alle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato, musica da camera con l’Artea piano quartet, dal classicismo al Novecento. Contributo: 5 euro.

LUNEDI 15 MAGGIO . Si inizia con le visite guidate al parco e al castello di Maredolce; e ai monumenti della seconda circoscrizione con la guida degli studenti dell’Alberghiero Piazza. Alle 17 in piazzetta Granatelli presentazione di “Barby creating”, poesie e fiabe per bambini, a cura di Barbara Lo Fermo. In sala Mattarella a Palazzo dei Normanni si presenta invece la ricerca “Dall’educazione digitale al cyberbullismo” a cura del Movimento Educativo. A Villa Zito alle 17 si parlerà invece del Famedio dei siciliani illustri della biblioteca di Casa Professa a partire dal volume di Salvatore Pedone e Mario di Liberto che interverrà con Maria Antonietta Spadaro; invece a Palazzo Branciforte alle 17,30, conferenza di Marcella Croce sul percorso di Fiumara d’Arte. Gli scatti dei fotografi di Palermofoto® compongono una collettiva che si apre alle 18 da Casa & Putia @Home; e da Biotos, alle 19 spazio alla seconda edizione di Broken Hearts Gallery, curata dalla fotografa Giorgia Görner Enrile, con Marco Pomara, tra vissuti di romantici e cuori spezzati. Ad esporre non solo artisti, ma anche le persone che hanno nuovamente donato frammenti del loro amore.

Due gli spettacoli in programma: alle 19 alla chiesa di San Giovanni Decollato, Maria Clara D’Eredità alla chitarra con un percorso dal Rinascimento alla musica di oggi. Contributo: 5 euro. E alle 21 al Noviziato dei Crociferi, “Signori: voilà le Burlesque” di Danielle VandeKamp, tra dive ed epoche di atmosfere retrò. Contributo: 5 euro.

TUTTO IL PROGRAMMA su www.settimanadelleculture.it