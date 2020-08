Accoglienza, gusto, eleganza: a Riposto inaugurata Path House

TORRE ARCHIRAFI (CT) – La sua nascita, in realtà, è avvenuta già nel 2017, ma non c’era mai stata una inaugurazione ufficiale. Così le due importanti novità di questa stagione, 2020/2021, cioè l’apertura del ristorante e del lounge bar, fruibili anche dai non ospiti della struttura, hanno rappresentato un’ottima occasione per presentare dinanzi alla stampa di settore Path House – Exclusive Sicilian Hospitality, la struttura alberghiera che si avvia a conquistare le 4 stelle nella sua categoria e che sorge nella frazione marinara di Torre Archirafi, a Riposto, sulla costa jonica catanese. Il paesaggio è subito chiaro, così gradevolmente incastonato tra il profilo suggestivo dell’Etna e le spiagge a poche centinaia di metri.

A sottolineare la serata esclusiva dedicata alla stampa enogastronomica, lo scorso 4 agosto, è stata una elegante cena, che ha ulteriormente posto l’accento sugli ingredienti utilizzati finora da Path House, ed oggi anche dal Path House Restaurante dal suo Lounge Bar, che sono eleganza, accoglienza, buon gusto, raffinatezza, cui si aggiungono il totale relax per la clientela ed una architettura suggestiva e moderna, al tempo stesso.

A fare gli onori di casa, Federica Di Mauro, managing director e fondatrice della struttura con la sua famiglia. Proprio così, perché Path House è il chiaro esempio di imprenditoria siciliana, giovanile (Federica ha appena 28 anni e già un lungo curriculum alle spalle nel mondo della hotellerie a Milano) e al femminile (la sorella Marilia è responsabile della parte amministrativa).

Giovani anche lo chef, Daniele Scaglione, e il bartender, Federico Villani, che hanno conquistato i commensali con cocktail ed una cena all’altezza della location. Dopo il cocktail di benvenuto, infatti, firmato da Federico, il Nuovo Esotico Paradiso, rivisitazione in chiave sicula del più famoso mojito, la cena è iniziata con l’entrée Cocotte di insalata di sfere di melone cantalupo, anguria, ricotta salata, olive nere e menta ed una selezione di affumicati 48h home made. Su questa prima portata, è stato abbinato lo Spumante Brut Cataratto Coppola 1971. L’Antipasto era costituito, invece, da Tentacoli di polpo grigliato su purea di sedano rapa e patata al lime, cappero fritto, maionese di peperone giallo e crumble di muddica atturrata, accompagnato da AliAde Cataratto 2019 questa volta della cantina Scudero. Il primo piatto Spaghettone trafilato al bronzo con orata in acqua di mare su combinazione di pestati tradizionali, concassé di datterino siciliano al profumo di bottarga fresca di pesce spada è stato abbinato a un Frappato Doc Vittoria 2017 di Tenuta Valle delle Ferle. Il Secondo piatto Branzino del Mediterraneo su vellutata di zucchine in assoluto di mandorla, cialda croccante allo zafferano e zest di limone siciliano km.0, ha avuto come compagno di viaggio un Uve d’Agosto 2017 di Tenuta Incarrozza. Un’ottima prova d’autore per lo chef Daniele Scaglione, giovane ma già con anni di esperienza nel mondo della ristorazione e del catering sia nel territorio siciliano che al nord Italia. Il bartender Federico Villani, infine, è riuscito a stupire anche con il Dessert Sorbetto Charmat aromatizzato al basilico in cocktail al limone verdello con spuma alla mandorla e croccante alle erbe aromatiche dell’Etna.

Il servizio di sommellerie è stato affidato al sommelier professionista Alberto Rossi, mentre per l’abbinamento ci si è avvalsi anche della consulenza del sommelier professionista Salvo Di Bella.

“Siamo lieti di poter inaugurare ufficialmente Path House, già da qualche anno attiva sul mercato della elegante hotellerie, aggiungendo oggi l’offerta del nostro Restaurant e del Lounge Bar – ha detto con emozione Federica Di Mauro, accogliendo i giornalisti – e, nonostante le difficoltà oggettive riscontrate durante questa stagione turistica, non ci siamo fatti abbattere e anzi abbiamo ampliato la nostra offerta dando vita al Path House Restaurant ed al Path House Lounge Bar. Sono grata alla mia famiglia per avermi dato la possibilità di studiare e formarmi fuori dalla Sicilia, soprattutto a Milano e anche all’estero, e sono altrettanto orgogliosa di essere tornata nella mia terra per poter scommettere qui il nostro futuro”.