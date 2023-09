Bar To Be, Catania capitale della Bar Industry

Catania capitale mediterranea della Bar Industry.

Ospiterà dal 24 al 26 settembre Bar_To_Be – Mediterranean Bar & Beverage Trade Experience, la manifestazione sulla mixology che torna per la seconda edizione a Le Ciminiere, con oltre 7.000 metri quadri di area espositiva, aule learning, aree experience e salotto del business.

Lì dove il mondo della miscelazione incontra quello della musica, dove bartender e chef, produttori musicali e dj, produttori, aziende e distributori, bar manager e imprenditori, opinion leader nazionali e internazionali si riuniscono per trasformare Catania nella capitale mediterranea della Bar Industry e dell’ospitalità, avviene la magia. Tre giorni tra espositori, prodotti locali, masterclass, workshop, presentazioni di libri ed eventi che ruotano attorno al settore della miscelazione per rafforzare i quattro pilastri su cui è nato il primo bar show del sud Italia: business, experience, learning e community.

E in più i B_Side, il format itinerante del programma serale di Bar_To_Be che porta ospiti e visitatori tra diversi locali della città per proporre contenuti e tendenze, unendo l’alta qualità delle guest bartending e della loro ricerca con l’essenza dell’experience della nightlife.

Diverse le aree tematiche di cui i visitatori potranno fruire all’interno di Bar_To_Be: Food pairing, Caffè, Mixology (direzione artistica by Bohème, Salvo Longo e Bruno Arena), Passione Whisky (direzione artistica Ramon Noto con lo special guest Paolo Sanna), Agave Lab (responsabile area Carmelo Buda e Oliva & co), White Spirits (responsabili area Amedeo Ferlito e Massimo D’Arrigo), Flair Academy (responsabile area Giovanni Peligra). Presente all’evento anche Patrick Pistolesi con un contenuto dedicato ad “Asia vs Mediterraneo”.

«La prima edizione di Bar_To_Be ci ha regalato molte soddisfazioni – osserva Marco Puglisi, ceo di Keo Communication e direttore generale Bar_To_Be – prima fra tutte aver attestato la presenza sul territorio di un progetto dedicato alla Bar Industry e a tutte le sue declinazioni con l’ambizione di essere un Hub Drinking nel Mediterraneo nato per mostrare al mercato protagonisti, idee, produttori e operatori di un settore in forte espansione in Sicilia e al sud Italia. Quest’anno – aggiunge – vogliamo alzare l’asticella lavorando su aspetti come community, experience sempre più stimolanti, promozione del territorio, partnership con tutti i protagonisti del settore e percorsi altamente formativi per gli operatori del settore».

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Catania insieme a FCE.

A chi sceglie di raggiungere la manifestazione con la metropolitana verranno addebitati dei token spendibili all’interno dell’evento.