Una esperienza polisensoriale che miscela l’arte del profumo alla cultura, per la rinascita del territorio. Sabato 18 marzo ore 19 via Bonajuto 11, Catania.

CATANIA – Storia, arte e cultura si incontrano per risvegliare i sensi della città di Catania. Sabato 18 marzo, alle ore 19, la Cappella Bonajuto ospiterà un evento magico e mistico, un rituale che celebra la bellezza e la sacralità di un luogo senza tempo. L’esperienza multisensoriale è nata dall’idea del makeup artist internazionale Orazio Tomarchio per valorizzare il territorio attraverso l’arte del profumo, che diventa trampolino di rinascita culturale e valorizzazione della bellezza.



Un mosaico emozionale che vuole rilanciare un nuovo tempo per Catania. “L’evento è nato per risvegliare i sensi di una città assopita, anzi ormai assuefatta all’odore dell’inciviltà – spiega Orazio Tomarchio – e in cui vogliamo portare una ventata di aria nuova, intrisa di eleganza e bellezza”.

L’evento, che si svolgerà nella storica cornice della Cappella Bonajuto, edificio di epoca bizantina, arricchito da testimonianze medievali e quattrocentesche, sarà un vero e proprio viaggio onirico tra essenze ed emozioni. Un percorso esperienziale, interpretato da una voce narrante che avvolgerà la cappella e risuonerà nella volta trasformata in cielo stellato, come immaginato dal makeup artist, e che racconterà la nascita di Georgette, Agrabah e 800A, le nuove fragranze di casa La Truccheria Cherie.

Chiudete gli occhi e immaginate di vagare nel quartiere Civita di Catania, dove queste tre anime si aggirano per le viuzze di palazzi storici e popolari. Se ne sentono i passi, se ne percepisce l’energia. Sono Georgette, Agrabah e 800A, tre personaggi che intrecciano vita e passione in una relazione amorosa dalle mille sfaccettature. Tomarchio li sogna, allena la sua memoria olfattiva e li trasforma in fragranze.

Georgette è una donna elegantissima e indipendente, che non nasconde i suoi anni, il passo deciso la conduce dentro una sartoria piena di stoffe, come quelle che si incontrano in via Manzoni, impegnata a creare un abito su misura per raggiungere il suo nuovo amore. Agrabah è un uomo che arriva dal Medio Oriente e ama dissetarsi sorseggiando un liquore di datteri e cannella. Rappresenta una fragranza decisa e speziata, dall’effetto stupefacente. 800A, infine, rappresenta un vero e proprio inno alla cultura popolare siciliana. Questo esclamativo “poetico”, diventato anche oggetto di una tesi di laurea, è un acronimo utilizzato dai palermitani per indicare la parola “suca”. Con le sue note intense di legno, scotch e pelle, 800A racconta di un uomo dal passato misterioso seduto su una poltrona in pelle mente beve un bicchiere di whisky e guarda il camino che sta per spegnersi.

Sabato 18 marzo alle ore 19.00 le tre nuove fragranze de La Truccheria Cherie, saranno presentate alla stampa durante un evento esclusivo su invito che ospiterà una special guest d’eccezione del panorama internazionale.

La serata si svolgerà seguendo le meticolose regole dettate dal Maestro: assoluto total black per gli ospiti, che non dovranno indossare alcun profumo.