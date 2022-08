20 milioni per emissione mini bond a favore delle PMI grazie a Regione e Irfis in collaborazione con CDP

PALERMO – Su proposta dell’Assessorato dell’Economia, la Giunta regionale ha approvato la proposta relativa al conferimento di strumenti finanziari per il sostegno a “minibond” emessi da piccole e medie imprese operanti in Sicilia, da attuare in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

Le risorse extra-regionali stanziate, pari a 20 milioni di Euro, sono destinate al sostegno dell’emissione di minibond da realizzare in collaborazione con IRFIS e Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza sia con le azioni 3.6.1 e 3.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.



L’attuazione di tale strumento finanziario, già testato con successo in altre regioni italiane, che sarà gestito da IRFIS FinSicilia S.p.A., costituisce un importante strumento di finanziamento per la crescita e gli investimenti delle PMI siciliane aggiungendosi al “Fondo Sicilia”, già operante mediante IRFIS, e al “Fondo emergenza Sicilia” costituito con la Banca europea degli investimenti ed Iccrea.