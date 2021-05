Economia, un nuovo strumento di gestione della liquidità con l’avvio dell’operatività in Pronti contro Termine

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), come anticipato nelle “Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico – 2021”, annuncia l’avvio dell’operatività in Pronti contro Termine (Repo) a partire dal 24 maggio prossimo.

La nuova operatività in Repo rappresenta un importante strumento di gestione delle disponibilità liquide del MEF che va ad arricchire ed integrare quelli già in uso nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cash management. L’attività Repo prevede la conclusione di contratti di raccolta o di impiego temporaneo della liquidità giacente sul Conto disponibilità garantita da titoli di Stato italiani. Attraverso le operazioni Repo, il MEF potrà intervenire anche per gestire le conseguenze derivanti da eventuali situazioni di scarsità sul mercato secondario relativamente a specifici titoli, qualora tali finalità siano coerenti con l’obiettivo primario di gestione delle proprie disponibilità liquide.

Il MEF effettuerà una emissione ad hoc di tranche di titoli di Stato finalizzata alla costituzione di un proprio portafoglio titoli, da utilizzare esclusivamente nelle operazioni Repo, con data di regolamento 24 maggio. In particolare per la costituzione di detto portafoglio l’ammontare in circolazione di ciascun BTP incluso nello stesso portafoglio sarà incrementato di un importo pari a 1.000 milioni di euro, tenendo conto che l’importo complessivo del portafoglio titoli finalizzato unicamente alle operazioni Repo sarà pari a 15.000 milioni di euro. L’elenco dettagliato delle tranche dei titoli emessi e il relativo importo, sono indicati nella tabella in calce al presente comunicato.

Per garantire la continuità delle operazioni Repo, il portafoglio titoli verrà aggiornato periodicamente, sia per integrare quei titoli che nel corso del tempo andranno in scadenza, sia per adeguare tale portafoglio in relazione alle eventuali esigenze specifiche, inerenti l’attività di cash management o derivanti da condizioni di liquidità del mercato secondario che di volta in volta dovessero emergere.

I titoli presenti nel suddetto portafoglio non concorreranno alla formazione di debito pubblico fino a quando non saranno oggetto di movimentazione nelle operazioni Repo.

Il MEF svolgerà le operazioni Repo attraverso l’uso della piattaforma di negoziazione MTS (MTS Repo), concludendo contratti con tutti gli operatori aderenti alla stessa come potenziali controparti. Le operazioni saranno garantite da Cassa Compensazione e Garanzia mentre le operazioni di custodia dei titoli e di liquidazione delle operazioni saranno svolte da Monte Titoli. I due segmenti del Repo MTS, General Collateral e Special Repo, verranno utilizzati dal MEF per le finalità sopra richiamate, ossia sia nell’ambito dell’operatività svolta con l’esclusiva finalità di gestione della liquidità, sia per venire incontro alle esigenze di fornire supporto al mercato secondario.

Le operazioni di raccolta e impiego avranno di norma scadenze almeno pari ad una settimana, anche se non si escludono scadenze più brevi in funzione di specifiche necessità di fine tuning.

Inoltre, non si esclude la possibilità di effettuare operazioni di tipo bilaterale (c.d. Trade Registration), per le quali il MEF si avvarrà della piattaforma MTS Repo in fase di regolamento e che, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi, potranno concludersi anche senza l’interposizione della Controparte Centrale.

Il MEF si servirà del supporto della Banca d’Italia per lo svolgimento di una serie di servizi di back office, in particolare del servizio di regolamento, in continuità con il consolidato rapporto collaborativo tra le due Istituzioni.

Per maggiori informazioni si potrà contattare la casella di posta dedicata (repo.desk@mef.gov.it) gestita dal Dipartimento del Tesoro.

Sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico) è presente una sezione specifica dove sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali, le FAQ e le statistiche concernenti l’attività Repo svolta dal MEF.