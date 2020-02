Il colosso tedesco McFIT sceglie Catania per espandersi

CATANIA – 10 giorni di allenamento gratis. Li regala McFIT a tutti i catanesi. Perché Catania è la nuova “conquista” del colosso tedesco che sceglie la città etnea come prima città in Sicilia dove espandere e insediare il nuovo concetto di fitness. Ieri pomeriggio l’inaugurazione alla presenza di due eccellenze dello sport: Billy Costacurta e Carlotta Ferlito.

Catania è il 35esimo centro fitness.

Un’opera di grande recupero industriale, con un investimento di 2milioni di euro, destinati al territorio etneo, per la sua capacità di sviluppo e crescita economica, che garantisce tutte le condizioni per realizzare progetti di spessore internazionale, al punto di essere stato scelto anche da società come Ikea, Lidl e KFC.

McFIT, numero uno in Europa, con 2 milioni di abbonati e oltre 250 centri fitness in 5 Paesi, ha aperto a Catania, in corso Italia 91/95, in una delle vie principali, a pochi passi dal lungomare cittadino, un club fitness di 2000 mila metri quadri.

Un’imponente lavoro di trasformazione e conservazione della struttura, risalente al 1939, realizzata dall’architetto Lanzerotti, e che originariamente era una fabbrica di pneumatici e poi in seguito di guarnizioni di acciaio.

“Abbiamo scelto di aprire a Catania il nostro primo club fitness – commenta Luca Torresan, Marketing and Communication Manager, McFIT – perché crediamo nella potenzialità del territorio e vogliamo dare la possibilità ai catanesi di poter conoscere la nostra struttura, caratterizzata da un design innovativo e attrezzature all’avanguardia. Ma non ci fermeremo qui, sicuramente apriremo altri centri, sia qui che in altre parti della Sicilia, nell’ottica della nostra filosofia che vuole diffondere la pratica sportiva in Italia e in Europa”.

Un nuovo modello di sviluppo che permetterà di assumere tanti giovani, creando un indotto di circa 50 persone, che non solo potranno lavorare per il grande brand del settore ma confrontarsi anche con un contesto stimolante, sviluppando idee e creatività.

Oggi grazie all’investimento di recupero dell’azienda tedesca, sono stati realizzati spazi più ampi, dal layout avanguardista, creando un’atmosfera coinvolgente e di ispirazione esotica, grazie ad un mix inedito di stili che abbracciano la street art, gli elementi etnici e l’arte moderna.

Il tutto rigorosamente green, nel totale rispetto dell’ambiente, utilizzando materiali ecosostenibili, per allenarsi in modo ancora più sano, come da filosofia McFIT.

Dal 2014, anno dell’inaugurazione del primo centro italiano a Verona, la multinazionale ne ha aperto 34, solo nel nostro Paese, l’ultimo a Brescia, e costituisce il terzo mercato in Europa per il fitness.