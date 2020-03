“Il decreto Cura-Italia lascerà con le ossa rotte migliaia di PMI”: lo sostiene la Cifa

CATANIA -“Il decreto ‘cura-Italia” non ci lascia soddisfatti: le piccole e medie imprese usciranno con le ossa rotta da questo periodo forzato di stop”.

A dirlo è il segretario provinciale di Cifa Gaetano Benincasa che, raccogliendo le lamentele degli imprenditori, evidenzia come scarseggino nel decreto veri aiuti a chi ha bisogno: “è inaccettabile l’idea di un click day per il bonus da 600€ – come informa Il sole 24 ore -; così come non possiamo permettere che ci si indebiti sempre di più perché è tutto rimandato ma non sospeso. Ma, ahimè, non sappiamo quando e come si rimetterà in moto l’economia. Dunque PMI, consulenti, ordini professionali, partite IVA, sono lasciati soli e non vediamo atti davvero risolutori”, conclude Benincasa