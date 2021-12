Design, Heritage & Cultural Innovation – un racconto al femminile

CATANIA – Terziario Donna Confcommercio Catania insieme a Ohoskin, Accademia Abadir, Donne Si Fa Storia e con il patrocinio del Comune di Catania hanno dato vita a un incontro strategico pensato per promuovere conoscenza e consapevolezza nelle imprenditrici – e nelle giovani che si apprestano a diventarlo – rispetto al ruolo del Design e della Cultura quali leve per rendere possibile il cambiamento individuale e collettivo, nell’epoca delle grandi transizioni e all’inizio della nuova programmazione europea.

L’evento ha visto la partecipazione degli studenti dell’Accademia Abadir nonché un confronto su materiali, prodotti e strategie attivate da aziende come Ohoskin – la start up catanese che ha brevettato un innovativo materiale bio based da sottoprodotti di arance e cactus – nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Durante l’incontro di oggi pomeriggio sono state presentate le collaborazioni esclusive e i prodotti in edizione limitata realizzati utilizzando l’innovativo materiale Ohoskin dalle aziende Di Stefano con l’artista Sandra Virlinzi e la comunicazione di Industria 01 e dall’azienda Ceramiche De Simone.

“L’evento ha raccontato l’intreccio, la rete, la collaborazione tra imprese femminili. Location per noi molto significativa, oggi abbiamo aggiunto un altro quadro “virtuale” all’interno della sala che racconta di donne che hanno contribuito alla nostra storia. Nell’augurio di una ripresa economica nell’epoca della pandemia”, ha dichiarato la presidente del terziario donna di Catania Matilde Cifali.