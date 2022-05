Domani taglio del nastro per “TaoSicurezza”, per due giorni al Palalumbi di Taormina

TAORMINA (ME) – TaoSicurezza si apre con il taglio del nastro domani alle ore 10:00 alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana Marco Falcone e del Sindaco di Taormina Mario Bolognari.

Il meglio delle tecnologie del settore sono in esposizione alla manifestazione fieristica che vede oltre 120 brands tra italiani e internazionali presentare le soluzioni più innovative, performanti e smart per rendere le nostre case, le scuole, le aziende, i negozi e centri commerciali, gli uffici pubblici e privati, le chiese, i musei, le città luoghi più sicuri.



Organizzatore della fiera è Salvo Signorello in collaborazione con S News, la testata giornalistica tecnico-scientifica specializzata nel settore della Sicurezza.



Oltre alle tecnologie, convegni, seminari e workshops fanno cultura e formazione sui temi più importanti ed attuali del settore, grazie anche all’apporto fattivo delle Associazioni del settore, tra le quali CNA Installazione e Impianti, Assosicurezza ed ASSIV (Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) parte di Anie-Confindustria, presenti in fiera con i propri stands.

L’entrata è gratuita, così come la parte convegnistica, con orari dalle 9:30 alle 19:00.

Grande l’aspettativa per questa seconda edizione, dove poter vedere e toccare con mano le migliori soluzioni di Videosorveglianza, Antintrusione, Controllo Accessi, Perimetrali, Cybersecurity, Domotica e IoT, Automazione, Antincendio, EVAC, Cabling & Networking.

Per il programma degli eventi, cliccare qui. https://www.snewsonline.com/taosicurezza-il-programma-degli-eventi-informativi-e-formativi/

Appuntamento quindi a TaoSicurezza venerdì 27 e sabato 28!

Per ulteriori informazioni:

www.taosicurezza.it

www.snewsonline.com e https://www.snewsonline.com/?s=taosicurezza



Ecco le Q&A sulla manifestazione fieristica.

QUANDO?

Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio 2022

DOVE?

A Taormina, presso il PalaLumbi, in via Mario e Nicola Garipoli, struttura di 9.000 mq totalmente rinnovata sotto il profilo estetico e funzionale, che racchiude in un unico ambiente tutti i requisiti di un’elegante zona espositiva e l’indispensabile area parcheggio.

CHI ESPONE?

Produttori e Distributori Italiani ed Esteri di tecnologie e soluzioni per la security, la cybersecurity, il fire, la domotica e IoT, la safety e i servizi di sicurezza

A CHI È RIVOLTA LA FIERA?

Ad installatori, system integrators, progettisti, manutentori, security managers, IT managers, enti pubblici e privati, istituti di vigilanza, operatori della sicurezza

QUALI LE MERCEOLOGIE PRESENTI?

Videosorveglianza, Antintrusione, Controllo Accessi, Perimetrali, Domotica IoT, Automazione, Antincendio, Spegnimento, EVAC, Nebbiogeni, Cabling & Networking, Cybersecurity, Illuminotecnica.