La Sicilia sbarca a Napoli grazie a Orografie

OROGRAFIE, brand siciliano – con radici e showroom a Catania – si presenta a Napoli con un doppio appuntamento. Per il terzo anno consecutivo torna a EDIT Napoli (6/9 ottobre 2022) con un workshop destinato a dare vita ad alcuni prodotti da inserire nella nuova collezione Oroografie.

I giovani under 30, neo laureati o studenti nella loro fase finale di studi, si misureranno con il pensiero di Orografie declinando, in forma di progetto, il nuovo brief che orchestrerà la prossima collezione il cui lancio è previsto nel corso della Milano Design Week del 2024.

Un’ulteriore tappa nell’evoluzione di Orografie che, fin dall’inizio, ha legato il suo percorso nel sostenere i giovani attraverso la piattaforma Emersivi, partecipando all’edizione 2020 – con il workshop di design di prodotto che ha visto tre progetti inserirsi nella prima collezione OROGRAFIE – e all’edizione 2021 con il workshop di story-telling, il cui risultato è stato ‘Mi hai lasciato senza fiato’, racconto illustrato tra design e scenari anfibi, da poco in vendita in libreria e on line.

Con il sostegno – e in occasione di EDIT Napoli 2022 – i giovani designer sono chiamati a progettare nuovi oggetti ibridi, in linea con il concept di design anfibio che propone il brand siciliano.

Al termine dei quattro giorni di workshop, i progetti verranno valutati da una giuria di 6 professionisti: Giulio Iacchetti (Designer), Francesca Lanzavecchia (Designer), Giorgia Bartolini (Founder Orografie), Vincenzo Castellana (Art director Orografie), Domitilla Dardi (Curatrice EDIT Napoli) ed Emilia Petruccelli (direttore EDIT Napoli). I tre progetti selezionati entreranno a pieno titolo nella nuova collezione che Orogafie presenterà ufficialmente alla Milano Design Week 2024.

Emersivi si conferma dunque il terreno di sperimentazione e innovazione scelto da Orogarfie per incontrare la visione delle nuove generazioni di progettisti, nati già anfibi, e testimonia il ruolo di talentscout del brand a supporto di giovani talenti nel mondo del design, della grafica e dello story-telling. Orografie è inoltre protagonista di un appuntamento serale (8 ottobre) che Tile&Design – store gallery Napoli organizza nella sua location, che si colloca all’interno della storica residenza di Palazzo San Teodoro.

Presenta il suo brand – negli spazi innovativi e immersivi di Tile&Design – a una platea di architetti e designer campani invitati dall’organizzazione. Un bel connubio, quello da poco nato tra Orografie e Tile&Design, accomunati dalla stessa visione contemporanea.

Saranno Giorgia Bartolini (Ceo e Founder) e Vincenzo Castellana (Direttore Artistico) a presentare Orografie, illustrando la visione futuristica del brand che presenta una collezione di ‘design anfibio’, che spazia tra il digitale e l’analogico, grazie anche ad alcuni elementi che nella location saranno presentati.