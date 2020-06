Con 24ORE Business School nuove opportunità in Sicilia: da settembre disponibili borse di studio e stage anche in aziende leader isolane

CATANIA – La Scuola di Alta Formazione, con la nascita del suo terzo polo in Sicilia, affianca all’ormai consolidato network di aziende e brand nazionali anche un importante network di aziende locali, per offrire ulteriori opportunità professionali e formative agli studenti siciliani

Un’occasione unica per i neolaureati e i professionisti siciliani che potranno usufruire della formazione manageriale d’eccellenza, senza essere costretti a viaggiare o ad abbandonaredefinitivamente l’Isola. È questo uno dei virtuosi obiettivi del terzo polo di 24ORE Business School, che, dopo tanta attesa, apre a Catania, a settembre, mettendo a disposizione borse di studio e finanziamenti, e un efficace sistema di placement grazie al suo network di aziende, che garantisce un immediato contatto con il mondo del lavoro, a completamento dei master che sono in partenza nel 2020.

La nuova sede, che si aggiunge a quelle di Milano e Roma, si trova nell’hub di cooperazione internazionale Free Mind Foundry, ad Acireale, (CT), in via Sclafani 40/b e conserva lo stesso corpo docente e la medesima offerta formativa delle sedi storiche.

Svariate e stimolanti sono le possibilità di stage. Dallemultinazionali di comunicazione e marketing, all’industria automobilistica; dai colossi dell’agroalimentare, passando per gli elettrodomestici, fino ai maggiori produttori mondiali di piante, e poi ancora le strutture ricettive extra lusso: ecco solo alcuni esempi delle aziende siciliane, nazionali e internazionali, in cui gli studenti potranno valorizzare le loro knowledge and skills, tra cui spiccano molti brand isolani come Tomarchio Bibite, Piante Faro e Monaci delle Terre Nere.

Una didattica fortemente operativa, pragmatica e interattiva, quella di 24ORE Business School, fatta di project work, testimonianze in aula e visite all’interno delle imprese, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dai protocolli post Covid19 e che scandiranno l’esclusivocalendario delle lezioni frontali a cui, ogni anno, partecipano oltre1500 esperti e consulenti aziendali, che lavorano in realtà locali e internazionali del calibro di Honda, Coca Cola Company, Findus, Wavemaker, Publicis, Granarolo, Caffè Vergnano, Gruppo Montenegro, Capgemini, Enel Innovation Hub, Dyson.

È proprio in virtù del coinvolgimento di primarie realtà come queste, insieme alle istituzioni locali, che 24ORE Business School, con la sua metodologia efficace e consolidata da oltre 20 anni di background sul campo, rappresenta per la Sicilia, una straordinaria esperienza nel mondo dell’education e proietta l’intero territorio in una dimensione di sviluppo su scala globale, facendo perno anche su un sistema di borse di studio, per gli studenti più meritevoli, e su finanziamenti, a vantaggio dei futuri diplomati, concordati con i vari istituti di credito. Banca Sella, infatti, concede prestiti bancari a tasso agevolato, con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla conclusione del Master. Inoltre, grazie ad un accordo con Compass, è possibile dilazionare il pagamento in comode rate mensili.

24ORE Business School, grazie ad una perfetta fusione tra didattica ed esperienza sul campo, risponde alle esigenze dei tantissimi studenti del mezzogiorno d’Italia che scelgono di frequentare un master al posto di una laurea specialistica, perché offre, in misura maggiore, immediate possibilità di assunzione,come dimostra anche il tasso di riconferma post-stage del 95%. È per questo che, su una media di 8 mila studenti ogni anno, la percentuale di siciliani che frequentano l’istituto di alta formazione si avvicina al 10%. Tutte le lezioni in aula, previstenella sede siciliana di 24ORE Business School, si svolgeranno inampi spazi, compatibili con le regole di distanziamento sociale stabilite dal governo dopo la pandemia da Coronavirus.

I MASTER ATTIVI DA SETTEMBRE 2020.

L’offerta formativa prevede: due Master per giovani laureandi o neolaureati, con frequenza in aula tutti i giorni per 5 mesi e 4 mesi di stage: Master Marketing e Comunicazione Digitale; Master Gestione Strategia D’Impresa.

Oltre ai Master full-time con stage saranno disponibili un master di una settimana con certificazione Google Ads e 4 Master part-time (con frequenza per due giorni a settimana), per acquisire o arricchire le competenze e le specializzazioni più richieste dal mondo del lavoro, con una didattica integrata da testimonianze e case study di manager e imprenditori: Master Economics D’Impresa; Master Sales & Digital Marketing nel Turismo; Master Digital Marketing; Master eCommerce.

Tutti i dettagli sull’offerta formativa sono disponibili su: https://www.24orebs.com/sedi/catania