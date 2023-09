Assistenza alunni disabili, trovati i fondi dopo l’allarme delle cooperative

Sembra essere andata a buon fine la battaglia avviata da Confcooperative Sicilia attraverso la sede territoriale di Siracusa, con LegaCoop e Anffas a proposito del mancato avvio del servizio di assistenza agli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado per via di fondi insufficienti a disposizione del Libero Consorzio Comunale.

Dopo avere coinvolto la deputazione regionale, le centrali cooperative e i rappresentanti delle famiglie degli studenti incassano una risposta, che è quella che ieri pomeriggio l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone ha fornito per rassicurare famiglie, studenti e operatori Asacom del Siracusano.

“Li intendiamo rassicurare- ha detto Falcone- così come rassicuriamo studenti e famiglile di tutte le altre province siciliane circa l’avvio degli operatori Asacom nelle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo reperito i fondi e stiamo lavorando affinché la prossima legge finanziaria preveda lo stanziamento utile a garantire il servizio, restituendo questo supporto indispensabile agli studenti con disabilità della nostra Isola. Registriamo peraltro una sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sul tema, un aspetto che certamente faciliterà l’iter parlamentare della norma».

Al momento il servizio Asacom resta sospeso, riguarda le figure specializzate che in ambito scolastico forniscono supporto agli studenti con disabilità sensoriale (come sordità e cecità), psico-fisica e disturbi dello spettro autistico.