CIGD: in Sicilia erogate prestazioni per 30.749 lavoratori. Ancora in tanti quelli che aspettano

SICILIA – Con riferimento alle prestazioni previste dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” ecco i dati riguardanti la Sicilia, aggiornati alle ore 20 di ieri, 12 maggio 2020. “Desidero a riguardo sottolineare – afferma il direttore regionale dell’INPS, Maria Sandra Petrotta – l’enorme sforzo che le strutture dell’Istituto stanno facendo, anche in Sicilia, per rispondere in modo puntuale ed efficace alle richieste di prestazioni da parte di aziende e lavoratori.L’ultima rilevazione evidenzia e conferma, infatti, una significativa ed innegabile capacità di risposta, in termini di trattazione e celere definizione delle domande pervenute, anche per quanto concerne la Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Proprio per tale prestazione, è utile precisare che la Regione siciliana ha trasmesso all’INPS 13.973 decreti, 13.436 dei quali (cioè il 96,15% del pervenuto ed il 99,46% dei decreti effettivamente lavorabili) sono già stati autorizzati dall’Istituto. Completano il quadro 416 decreti da annullare e 49 sospesi per un supplemento istruttorio; il numero di lavoratori interessati è pari a 30.749 unità e le ore autorizzate sono oltre 6 milioni e 500 mila, per un totale di 52.796.480 euro. Restavano, alle 20 di ieri sera soltanto 72 decreti da istruire (pari allo 0,51% del pervenuto) per i quali si procederà entro oggi alla prevista autorizzazione, insieme ai decreti che perverranno nella giornata odierna. Come si può evincere dal report allegato, in linea si presentano – conclude il direttore regionale – , tutte le altre prestazioni previste dal Decreto-legge 18/2020”.