Contratto dei dipendenti regionali al personale Ciapi, ok alla norma

Contratto dei dipendenti regionali al personale Ciapi.

Una norma approvata oggi nell’ambito del Collegato ter pone fine a quella che a lungo è stata indicata come una disparità, per la quali 35 dipendenti Ciapi in servizio presso l’assessorato regionale al Lavoro non ottenevano l’omologazione giuridica.

La nuova norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione. A questi dipendenti era infatti stato riconosciuto nel 2015 un trattamento economico equivalente a quello previsto per il Comparto dei Regionali.

Per la Lega si tratta di un passaggio importante. Lo dice, in particolare, la capogruppo all’Ars, Marianna Caronia. “La norma, da me voluta fortemente-ricorda-mette fine ad una disparità.