Giuseppe Giardinella eletto segretario per Catania del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

CATANIA – Lo scorso 31 marzo si è svolta l’assemblea provinciale del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione per il rinnovo delle cariche dell’esecutivo provinciale di Catania.

E’ stato riconfermato alla guida della sezione catanese Giuseppe Giardinella che, unitamente ai colleghi Giuseppe Spampinato e Salvatore Lisi (vice presidenti) e Massimo Privitera (segretario) rappresenteranno i colleghi agenti professionisti del settore assicurativo.

Prossimo appuntamento il congresso nazionale di Santa Margherita di Pula (CA) del prossimo 20 e 21 aprile per l’elezione del Presidente e del direttivo nazionale.

“E’ un momento di cruciale importanza per la nostra categoria e l’attività delle nostre agenzie – ha dichiarato il neo rieletto Giuseppe Giardinella: è importante l’impegno di tutti i colleghi per il coinvolgimento delle istituzioni al fine di tutelare i nostri diritti e la libertà dei consumatori. A tal proposito stiamo programmando un convegno nazionale che vedrà coinvolte tutte le parti – istituzioni, compagnie, Ivass, consumatori – per un confronto aperto a un dialogo costruttivo”.