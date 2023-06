Lavoro: le donne di Cgil, Cisl e Uil incontrano le deputate dell’Ars

La creazione di sinergie per la costruzione di azioni condivise finalizzate all’affermazione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutti gli ambiti a partire da quello al lavoro:

ne hanno discusso ieri le rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Gabriella Messina ed Elvira Morana, Rosanna La Placa, Vilma Maria Costa con le deputate regionali Valentina Chinnici ed Ersilia Saverino (Pd), Roberta Schillaci, Martina Ardizzone e Cristina Ciminnisi (Mov 5

stelle), che hanno aderito all’invito delle sindacaliste ad incontrarsi, un invito in realtà rivolto a tutte le 13 deputate dell’Ars. Dalle rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil la proposta di un’assise dedicata al tema della condizione femminile, affinché la soluzione dei problemi

aperti diventi una priorità per il governo e il Parlamento regionali. Affrontati anche i temi del bilancio di genere, del mancato funzionamento della commissione pari opportunità e della mancata nomina della consigliera regionale di parità. “Gender gap, violenza, welfare-

hanno detto le sindacaliste- sono tutti temi su cui occorre fare un fonte comune”. All’incontro di ieri seguirà la formulazione di un protocollo con gli obiettivi, da condividere con tutte le deputate dell’ Assemblea regionale siciliana, per dare il via a incontri e tavoli specifici.