Miniso apre in Sicilia: dopo Roma il brand di fama mondiale investe su Catania ed offre nuove assunzioni

CATANIA – Conto alla rovescia per l’espansione italiana di Miniso che, il 15 aprile, dopo Roma, aprirà uno store a Catania in via Etnea 232, 234 e 236. Il centro storico del capoluogo etneo diventa sempre più internazionale

La Sicilia conferma la sua strategicità per gli investimenti dei brand più prestigiosi al mondo come Miniso, il rivenditore di prodotti lifestyle di ispirazione giapponese, che domani, 15 aprile alle ore 9:00, dopo Roma, aprirà a Catania in via Etnea 232, 234 e 236.



“Sono davvero entusiasta – dichiara Giuseppe Messina, amministratore delegato della Miniso Sud Italia Srl – dell’imminente espansione nel Meridione d’Italia di Miniso. Si tratta di un progetto straordinariamente ambizioso perché questo brand, molto richiesto all’estero,dopo Roma come secondo polo italiano, ha scelto di investire su Catania e precisamente su via Etnea. Dopo la nostra capitale, anche il capoluogo etneo si potenzia come centro internazionale. Puntiamo a creare un collegamento diretto tra la parte orientale della nostra regione con l’oriente del globo”.

Tra poche ore, quindi, anche nel centro storico catanese, in esclusiva assoluta al Sud Italia, si varcherà la soglia dello store Miniso per vivere una vera e propria experiencedivertente e colorata che mette d’accordo tutti: grandi e piccini. Sarà possibile lasciarsi ispirare dalle proposte dei prodotti per la casa, per curare al minimo dettaglio un arredamento dal design innovativo, o dai gadget per dei regali sempre azzeccati. E poi ancora ci si immergerà tra i più esclusivi articoli di cancelleria, cosmetici e giocattoli introvabili in qualsiasi altro negozio.

Si tratta di un opening straordinariamente atteso in Italia, che rappresenta un punto di snodo importante di ripresa e sviluppo economico del territorio siciliano dopo la pandemia da Covid 19, grazie alle nuove assunzioni previste all’interno dell’azienda ed al restyling di una delle botteghe più importanti del centro storico catanese.

Alta qualità con prezzi accessibili, gioia e spensieratezza: sono questi i tre elementi che compongono il paradigma del successo planetario di Miniso e del suo fondatore e CEO YeGuofu che, in soli 7 anni dall’avvio della catena, è riuscito ad espandersi in con 4.200 negozi in oltre 80 Paesi e regioni inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, India e Messico.

Un design sempre originale, grazie all’istituzione della Miniso Design Academy ed alla collaborazione con alcuni dei migliori designer in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Spagna e Corea del Sud in grado di unire creatività e praticità, attribuendo a Miniso una serie di riconoscimenti internazionali di design come iF, Red Dot e A’ Design Awards.

Al via il count–down quindi per il grande opening, previsto il 15 aprile. Un successo garantito all’insegna del leitmotiv Miniso: “La vita è per il divertimento”.