Un nuovo porgetto imprenditoriale Made in Sicily punto di riferimento del Mediterraneo

GRAMMICHELE (CT) – Un progetto imprenditoriale made in Sicily tra innovazione e ricerca. Si può riassumere in questa frase la storia di Interni Italia by Attaguile, che dal 1975 ad oggi, ha segnato una svolta nel mondo dell’arredamento e del design.

Una bella storia italiana, una storia di famiglia che Con passione, sacrificio e impegno diventa un’azienda leader del settore, e domenica 12 febbraio, alle ore 17.00, il gruppo Internitalia festeggia un altro importante traguardo: 20+3 anni di attività imprenditoriale con la nuova apertura a Grammichele (Ct) del primo Flagship Store, Molteni&C Dada, l’unico esistente da Roma in giù.

Un evento celebrato in grande stile, con una vera e propria festa, che si terrà nel nuovo showroom alla presenza delle più importanti personalità del mondo del design, architetti, ingegneri e interior designers. Ospiti d’onore saranno il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno, Eliano Romano, direttore commerciale Molteni& Dada, Marco Antonelli, direttore commerciale Italia , Alberto Scavolini CEO Ernestomeda, il presidente dell’OAPPCCT – Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Catania Arch Sebastiancarlo Greco.

Un’ occasione speciale per scoprire nel rinnovato showroom i nuovi 5 mood espositivi di altissima gamma, B&B Italia, Baxter -made in Italy, Poltrona Frau, Minotti ed Ernestomeda, che si traducono in una perfetta combinazione tra modernità ed eleganza, rispettando le esigenze del cliente. Uno stile dalla forte personalità e riconoscibilità, quello che Internitalia utilizza per una consulenza tout court: progettare non è mai una serie di elementi a sé stanti ma prodotti che comunicano tra loro, in modo da arricchire ed esaltare gli ambienti domestici.

Un progetto d’arredo fatto di sobrietà, leggerezza e geometria alla ricerca del giusto equilibrio tra estetica, comfort e funzionalità.

Nati come falegnameria nel 1975, Interni Italia by Attaguile, grazie al lavoro, intuizione e visione internazionale di Angelo e Cristina Attaguile, titolari dell’azienda.

Oggi si sono specializzati nella vendita di mobili e arredi, con particolare riguardo per i prodotti di design, conquistando non solo la Sicilia e l’Italia ma anche l’estero, creando degli uffici di progettazione, oltre che a Catania (sede dello showroom Interni Italia), anche a Malta, Svizzera e Albania.

Sempre più clienti si affidano alla loro competenza e professionalità, per progettare o reinventare i propri spazi abitativi.

“Ci sono i negozi online di mobili. Ci sono Alibaba, Ebay, Amazon, i vari cloni dei cloni dei cloni. E poi ci siamo noi: uno spazio di confronto, un luogo di progettazione, uno showroom organizzato con cura, dove toccare con mano i mobili e gli arredi che ti piacciono. E perché no, dove prendere un caffè in compagnia di un consulente qualificato”.

È così che si definiscono perché il loro showroom è il posto giusto per trasformare le idee in soluzioni concrete e su misura.