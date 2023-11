Fuori di Zucca, nuovo evento di Scialari sabato 18 Novembre

Torna uno degli eventi più amati dai clienti di Scialari: Fuori di Zucca.

Il nuovo appuntamento è fissato per Sabato 18 Novembre per un evento di degustazione a basa di zucca in svariate varianti, ed anche nel dolce.

Dopo l’evento del 9 novembre di Scialari con un menu a base di castagne, si torna a degustare con un menu particolarmente accattivante.

Prevede: Tortino di zucca con caciotta bufalina affumicata e pancetta di suino nero dei Nebrodi;

Vellutata di zucca con crostini aromatizzati alle erbe;

Tegolina di pane con zucca al forno e stracciatella bufalina con olive nere e rosmarino;

Fusilli di Timilìa Bio con zucca, funghi e pistacchio verde di Bronte DOP tostato;

Torta zucca e amaretti.

L’evento, start alle 20:30, è su prenotazione.

Il costo è di 25 euro, incluso un calice di vino.

Info e prenotazioni: info@scialari.com

095/3789677 (Anche Whatsapp)- Per ulteriori info, clicca qui