Ti Prendo in Castagna, menu di San Martino con Scialari

Una Festa di San Martino all’insegna del cibo di qualità, con un menu speciale e con protagonisti, come da tradizione, castagne e vino. Sabato 11 Novembre, Scialari propone “Ti prendo in Castagna”, in via Ronchi,2, a Catania.

Menu studiato per esaltare i sapori di questo periodo e come sempre della Sicilia. Si degusterà Insalata belga con castagne, pecorino fresco, miele dell’Etna, crostini di pane con farina perciasacchi e sciroppo di carrube bio; poi il Risotto carnaroli semintegrale Bio e siciliano con castagne e vino, la Torta con farina di castagne, mele e miele dell’Etna. E per finire, naturalmente, caldarroste e vino Nerello Mascalese. L’evento è su prenotazione, con inizio alle 20:30. Nel costo sono inclusi due calici di vino. Info e prenotazioni: info@scialari.com

095/3789677 (anche Whatsapp). Messaggio Facebook e Instagram.