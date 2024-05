Aci Castello: presentata la lista della Democrazia Cristiana per le elezioni comunali del 8-9/06/’24

ACI CASTELLO – Il Segretario Provinciale della DC Catania, l’Avv. Pietro Lipera, ha presentato la lista della Democrazia Cristiana ad Aci Castello che sosterrà̀ il candidato sindaco uscente Carmelo Scandurra per le elezioni comunali che si terranno i prossimi sabato 8 e domenica 9 giugno.

La lista capeggiata dai Consiglieri uscenti Santo Grasso e Nando Cacciola e dall’Assessore Maria Scuderi, annovera altri dodici candidati quali Nicolò Anzalone, Rosa Maria Caterina Baiamonte, Maria Corrent detta Mariella, Fabrizio Guarino, Giovanna Eliana Maccarrone, Domenica Mazzola, Giuseppe Molino, Maria Giovanna Privitera, Veronica Rizzotto, Teresa Sciacca, Fabio Paolo Sidoti e Giuseppe Strano.

“Siamo fiduciosi” – dichiara il Segretario Provinciale Avv. Pietro Lipera – “che il risultato elettorale sarà prova di bontà e impegno del gruppo della Democrazia Cristana Castellese, il quale in tutte le fazioni si è ad oggi caratterizzato per le generose attività̀ profuse in ambito sociale, culturale e amministrativo“.

L’impegno che caratterizzerà̀ il gruppo democristiano per centrare il successo della coalizione capeggiata dal candidato Sindaco Scandurra, non deluderà̀ le aspettative per proseguire un percorso di miglioria e bellezza che contraddistingue uno dei Comuni più ambiti dai siciliani e dai turisti non solo italiani.