Ars, nasce l’intergruppo Per la Sicilia tra DiventeràBellissima e Attiva Sicilia

PALERMO. Nasce all’Assemblea Regionale Siciliana l’intergruppo parlamentare – Per la Sicilia. Vi aderiscono i 10 deputati dei gruppi di DiventeràBellissima e Attiva Sicilia e ha l’obiettivo di gettare le basi per un’intesa programmatica finalizzata alla promozione “della cultura del buon governo” e che punti con priorità all’attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, al riconoscimento dello stato di insularità, alla promozione di politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, al potenziamento delle infrastrutture, alla tutela dell’ambiente e alla promozione dei beni culturali dell’Isola.

«Si tratta di un patto che vuole rappresentare un’accelerazione di tutte le attività parlamentari di cui saremo protagonisti sino alla fine della legislatura- spiegano Alessandro Aricò e Sergio Tancredi, capigruppo rispettivamente di DiventeràBellissima e Attiva Sicilia- C’è la possibilità di centrare altri obiettivi fondamentali per i siciliani e abbiamo ritenuto importante unire le nostre forze per ottimizzare il lavoro che sarà compiuto nei prossimi mesi all’Ars».

L’intergruppo Per la Sicilia, che già si è riunito una prima volta in assemblea, verrà ufficialmente presentato il 20 agosto in occasione di un evento dedicato al rilancio dei temi dell’Autonomia della Regione, del riconoscimento dell’insularità e della definizione del contenzioso Stato-Regione.