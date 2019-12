Base Balneare plaude all’approvazione della norma sulla estensione delle concessioni demaniali

SICILIA – Il presidente nazionale di “Base Balneare”, Bettina Bolla, il direttivo nazionale e il responsabile regionale Sicilia, Paolo Battiato, esprimono grande soddisfazione per l’importante passaggio legislativo consumato all’Assemblea Regionale Siciliana nei giorni scorsi.

“L’approvazione della norma sulla estensione delle concessioni demaniali rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo turistico della Sicilia nonché per la cura e lo sviluppo del sistema demaniale. Abbiamo un compito e un onere importante da portare avanti, quello della salvaguardia ambientale che deve vedere uniti i concessionari demaniali ma contemporaneamente, a seguito della legge appena approvata, la possibilità di programmare ed investire sul territorio così da creare le condizioni per lo sviluppo turistico che noi tutti propugniamo da tempo. Questo è il primo, fondamentale, passaggio che doveva essere compiuto, adesso chiediamo al presidente Musumeci ed alla giunta regionale di proseguire nella direzione tracciata, perché solo con una azione condivisa e pianificata si potrà parlare di turismo balneare futuristico e di rispetto e salvaguarda dell’ambiente. Oggi, con la serenità del lavoro per migliaia di operatori del settore, si deve aprire il fronte della difese delle coste dalle erosioni e della difesa del mare dall’inquinamento. Riprendiamoci quelle bandiere blu che sulle coste siciliane mancano da troppo tempo”.