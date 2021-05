Edilizia. Barbagallo (PD): “disegno di legge torna in commissione, governo e maggioranza impantanati”

“Ieri [11/05/2021 n.d.r] a Sala d’Ercole abbiamo chiesto che finalmente venisse trattato il testo sull’edilizia, sollecitando ancora una volta il recepimento di una legge che è già in vigore, da oltre un anno e mezzo, in tutte le altre le regioni italiane. E invece la norma ritorna nuovamente in commissione”.

“La Sicilia detiene il triste primato pure in questo caso: è l’ultima regione italiana nel recepimento delle norme per la semplificazione delle pratiche edilizie. Da settembre il testo è all’ordine del giorno dell’Aula ma i continui litigi nella maggioranza non consentono di approvare la norma”.

Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, al termine dei lavori d’aula conclusi con un nulla di fatto per quanto riguarda la legge sull’edilizia.

“Siamo di fronte, ancora una volta, ad un governo che – prosegue – non è in grado di andare avanti, che litiga per qualche sanatoria e non è in grado di esitare norme elementari come nel caso della legge sull’edilizia, che consentirebbe di velocizzare i procedimenti – conclude – e semplificare gli iter di approvazione delle pratiche edilizie”.