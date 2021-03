Elezioni Tremestieri, Forza Italia torna in consiglio dopo 16 anni. Falcone: “siamo orgogliosi”

“Dopo ben sedici anni, Forza Italia torna a sedere nel Consiglio comunale di Tremestieri Etneo. Merito di una squadra le cui qualità sono state riconosciute e apprezzate dall’elettorato, consegnandoci questo risultato davvero storico. Riportiamo il nostro simbolo dove è giusto che stia. Congratulazioni alla neoeletta Veronica Fisichella e a tutti i candidati della nostra lista per un’affermazione che ci rende orgogliosi”.

Il commissario di Forza Italia a Catania e provincia, Marco Falcone, commenta così l’esito delle elezioni amministrative tenutesi a Tremestieri Etneo fra domenica e lunedì.

“Vogliamo altresì complimentarci con il sindaco Santi Rando – prosegue Falcone – per una vittoria che non lascia spazio a dubbi, su cui Forza Italia ha creduto fin da subito. Ora tutti a lavoro per la città. Confermiamo la crescita del partito a Catania e provincia, quale punto di riferimento liberale e popolare presente in tutti i Comuni, aperto a chiunque voglia scendere in campo nel nome del fare – conclude il commissario FI – come motore di proposta e di buongoverno”.