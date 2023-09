Europee e Provinciali, Fratelli d’Italia: “Election Day”

Election Day per le Europee e le Provinciali in Sicilia.

Il dibattito resta aperto e Fratelli d’Italia ha ribadito una posizione già espressa in precedenza.

Secondo il partito di Governo la data di entrambe le consultazioni deve essere unica, da fissare per Giugno 2024.

Chiaro il commento di Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia.

«Questa-ricorda l’esponente di FdI- era e resta la nostra priorità, altrimenti per quanto ci riguarda l’unica soluzione alternativa sarebbe eventualmente quella di andare al voto per le Province siciliane in concomitanza con la data che sarà scelta per le Provinciali di tutto il resto d’Italia».