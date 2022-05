Finanziaria, approvato emendamento di Attiva Sicilia sul sovraindebitamento

La legge di stabilità regionale stanzia un milione di euro per il Fondo Sicilia destinato al sostegno di coloro che vogliono accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento, la cosiddetta legge “Salva suicidi”, che aiuta chi si trova nell’impossibilità incolpevole di onorare i propri debiti. Si tratta di un emendamento inserito nella finanziaria su proposta di Attiva Sicilia. “In questo modo si darà un sostegno economico iniziale a chi vuole accedere ai benefici della legge – spiega Angela Foti, deputata regionale di Attiva Sicilia – Spesso, infatti, un primo insormontabile ostacolo all’accesso della procedura della norma sul sovraindebitamento è il pagamento delle prime spese per avviare la pratica perché chi è fortemente indebitato si trova quasi sempre senza alcuna risorsa economica. L’emendamento prevede che un successivo decreto dell’assessore regionale per l’Economia detterà le disposizioni attuative sul funzionamento del fondo, i requisiti dei soggetti destinatari, degli organismi di composizione della crisi e dei professionisti”.